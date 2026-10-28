Vyriausybė spręs dėl mažesnių elektros kainų daliai lietuvių

Anksčiau skelbta suma buvo 2,7 cento (be PVM).
Energetikos ministerija BNS teigia išlaikanti tikslą, kad tarifas pažeidžiamiems vartotojams kitąmet, kaip ir šiemet, būtų 4 centais (su PVM) mažesnis negu įprastas visuomeninio tiekimo tarifas.
Ant Vyriausybės stalo – pigesnė visuomeninė elektra pažeidžiamiems vartotojams
Ministro patarėjas Artūras Ketlerius BNS aiškino, jog likusią mažesnio tarifo dalį kompensuos elektros tiekėja „Ignitis“, turinti ilgalaikę elektros įsigijimo sutartį.
„Derinimo procese iš visuomeninio tiekėjo „Ignitis“ gavome naujausią vertinimą dėl didmeninių elektros energijos kainų bei bendrovės sudarytų ilgalaikių energijos pirkimo-pardavimo sutarčių (angl. Power Purchase Agreement, PPA) visuomeninio tiekimo pažeidžiamų vartotojų poreikiams. Pagal tai kompensacijos dydį iš „Baltpool“ galima mažinti nuo 2,7 iki 2,5 cento už kWh (be PVM) nekeičiant paties tikslo“, – BNS komentavo A. Ketlerius.
Kaip rašė BNS, ministerija planuoja, kad tam reikės apie 4,237 mln. eurų – tai sudaro apie 30 proc. iš elektros gamintojų iki šiol surinktų perteklinių pajamų, todėl toks sprendimas nesukels rizikos lėšų tvarumui ir nelems papildomų valstybės finansinių įsipareigojimų.
„Priemonė skirta mažinti pažeidžiamų vartotojų finansinę naštą tam panaudojant surinktas pajamų perviršio lėšas, be papildomos naštos valstybės biudžetui“, – rašoma Vyriausybės nutarimo projekte, kurį trečiadienį svarstys Vyriausybė.
Pasak Energetikos ministerijos, toks siūlymas teikiamas smarkiai išaugus pažeidžiamų vartotojų, kurie naudojasi visuomeniniu elektros tiekimu, skaičiui.
Nuo šių metų liepos buitiniai vartotojai pagal standartinį planą moka 24 centus už kilovatvalandę (su PVM), tuo metu pažeidžiami vartotojai – 20 centų.
Vyriausybei priėmus nutarimą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nuo sausio sumažins elektros kainą pažeidžiamiems vartotojams.
VERT BNS anksčiau pranešė, kad kainų viršutines ribas, kaip ir kasmet, nustatys iki lapkričio vidurio ir tuomet bus aiški visuomeninio tiekimo kaina. Galutinės kainos kiekvienai vartotojų grupei bus nustatytos iki lapkričio pabaigos.
2025 metų lapkritį Vyriausybė šiems vartotojams nustatė 1,8 cento (be PVM) mažesnę kainą nuo 2026 metų sausio, skirtumą padengiant iš perteklinių elektros gamintojų pajamų, gautų 2021 metų gruodžio – 2022 metų birželio mėnesiais.
BNS rašė, kad elektros visuomeninis tarifas nuo sausio didėjo 1,5 cento (7,32 proc.), tačiau pažeidžiamiems vartotojams jis mažėjo 2,5 cento (12,2 proc.). Kaina jiems buvo sumažinta ne tik dėl Vyriausybės sprendimo, bet ir bendrovei „Ignitis“ nutarus šiuos vartotojus elektra aprūpinti iš savo saulės ir vėjo parkų, kurių elektra yra pigesnė.
Šiuo metu visuomeniniu tiekimu naudojasi beveik 282 tūkst. pažeidžiamų vartotojų, o 2027 metais jų šis skaičius gali pasiekti 307 tūkst. Bendras jų metinis elektros suvartojimas siektų 339 GWh, teigia ministerija.
VERT rugsėjo 10 dienos duomenimis, faktiškai surinktų gamintojų pajamų perviršis siekia 14,256 mln. eurų su palūkanomis. „Baltpool“ duomenimis, per 9 šių metų mėnesius mažesnei šių vartotojų kainai buvo panaudota daugiau nei 1,648 mln. eurų.
Per visus 2027 metus mažesnei elektros kainai šiems vartotojams, prognozuojama, reikės 8,475 mln. eurų.
BNS 2023 metais rašė, kad ES ministrų 2022 metais patvirtinta pasidalijimo perteklinėmis elektros gamintojų pajamomis tvarka numatė 180 eurų už megavatvalandę (MWh) kainos „lubas“, kurios galiojo nuo 2021 metų gruodžio iki 2022 metų birželio pabaigos. Pagal ją Lietuvos elektros gamintojai į šalies biudžetą sumokėjo daugiau nei 14 mln. eurų perteklinių pajamų, gautų iš prekybos elektra.