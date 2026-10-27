Dalis gyventojų už elektrą nuo sausio mokėtų mažiau: skelbia sumas

Mažesnė visuomeninės elektros kaina galiotų laikotarpiu nuo ateinančio sausio iki 2027 m. birželio 30 d.
Ministerija: visuomeninė elektra pažeidžiamiems vartotojams kitą pusmetį – 2,5 cento pigesnė
Anot Energetikos ministerijos, mažesnė kaina bus finansuojama iš 2022–2023 m. energijos kainų krizės metu elektros gamintojų gautų pajamų perviršio, ne valstybės biudžeto lėšų.
Skaičiuojama, kad šio laikotarpio gamintojų pajamų perviršis siekia 14,255 mln. eurų, įskaitant sukauptas palūkanas (suma paskaičiuota rinkos reguliuotojui patikrinus 64 iš 81 perviršio mokėtojų duomenis).
Kitų metų pirmą pusmetį priemonei finansuoti reikės apie 4,237 mln. eurų – Energetikos ministerija vertina tai, kad pažeidžiamų vartotojų skaičius išaugo dėl pernai įstatymuose sudarytų galimybių grįžti į visuomeninį tiekimą.
Tuo metu lėšų poreikis priemonę finansuoti visiems 2027 m. sudaro apie 8,475 mln. eurų.
Projekte numatoma galimybė šį finansavimą pratęsti ir kitam 2027 m. pusmečiui – skaičiuojama, kad pajamų perviršio lėšų turėtų pakakti iki 2028 m. vidurio, bet ši prognozė yra preliminari ir priklauso nuo pažeidžiamų vartotojų skaičiaus.
Dėl priemonės finansavimo ir antrą kitų metų pusmetį bus sprendžiama atskirai, bet vertinama, kad jos tęsimui ir 2028–2029 m. gali prireikti papildomų biudžeto lėšų.
Numatoma, kad perviršio lėšas jų administratorius „Baltpool“ visuomeniniam tiekėjui „Ignitis“ pervestų kas mėnesį, jų poreikis būtų apskaičiuojamas pagal faktinį pažeidžiamų vartotojų elektros suvartojimą.
Šį projektą priėmus Vyriausybėje, Energetikos taryba iki lapkričio pabaigos turi nustatyti 2027 m. pirmojo pusmečio visuomeninio elektros tiekimo kainą.
Šiemet supaprastinus pažeidžiamų vartotojų perėjimą į visuomeninį tiekimą, rugsėjo pradžioje juo naudojosi beveik 283 tūkst. tokių vartotojų, bet prognozuojama, kad 2027 m. jų skaičius gali siekti apie 308 tūkst.
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkas Renatas Pocius yra sakęs, kad ši schema, kai mažesnė visuomeninės elektros kaina yra finansuojama elektros gamintojų perviršio pajamomis, būtų taikoma ilguoju laikotarpiu, iki numatyto rinkos liberalizavimo laikotarpio pabaigos.
Seimas dar pernai balandį leido didesniam skaičiui vartotojų elektrą už valstybės reguliuotojo nustatomą kainą įsigyti ilgiau – iki 2030-ųjų.
Pagal ankstesnę tvarką trečiasis elektros rinkos liberalizavimo etapas, kai visi vartotojai turėtų pasirinkti nepriklausomą tiekėją, turėjo trukti iki 2025-ųjų pabaigos.
Pažeidžiamais vartotojais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, žmonės su negalia, šalpos senatvės pensijos ar šalpos kompensacijos gavėjai.