Elektros kaina Lietuvoje sumažėjo 42 proc.

Elektros kaina 42 proc. sumažėjo ir Latvijoje – iki 92,37 euro už MWh, o Estijoje ji krito iki 70,06 euro už MWh. Bendrovės teigimu, kainų mažėjimui didžiausios įtakos turėjo išaugusi vėjo elektrinių gamyba, Baltijos šalyse pasiekusi didžiausią šių metų savaitės gamybos apimtį.
„Praėjusią savaitę vėjo elektrinių gamyba Baltijos šalyse išaugo net 87 proc. ir pasiekė 226 gigavatvalandes (GWh) – tai didžiausias savaitės gamybos kiekis šiais metais ir antras pagal dydį per visą istoriją. Visame „Nord Pool“ regione vėjo elektrinių gamyba taip pat augo 11 proc. ir pasiekė antrą aukščiausią šių metų savaitės lygį“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ Komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas.
Bendrovės duomenimis, bendras elektros energijos suvartojimas Baltijos šalyse praėjusią savaitę nepakito ir siekė 548 GWh. Lietuvoje suvartota 253 GWh elektros energijos – tiek pat, kiek ankstesnę savaitę.
Tuo metu Latvijoje elektros vartojimas padidėjo 2 proc. iki 150 GWh, o Estijoje sumažėjo 3 proc. iki 145 GWh.
Anot bendrovės, elektros energijos gamyba Baltijos šalyse per savaitę išaugo 20 proc. – iš viso pagaminta 403 GWh. Lietuvoje gamyba padidėjo 53 proc. iki 227 GWh, Latvijoje pagaminta 104 GWh elektros energijos – 1 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, o Estijoje gamyba sumažėjo 14 proc. iki 72 GWh.
„Elektrum Lietuva“ duomenimis, praėjusią savaitę Lietuva pasigamino 90 proc. šalyje suvartotos elektros energijos. Tuo metu Latvijoje šis rodiklis siekė 70 proc., o Estijoje – 49 proc.
Iš viso Baltijos šalys per savaitę pasigamino 74 proc. regione suvartotos elektros energijos.