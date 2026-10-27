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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dėl elektros kainų Lietuvoje – naujausia žinia

2026-10-27 16:09 / šaltinis: ELTA
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2026-10-27 16:09
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Praėjusią savaitę didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje sumažėjo iki 92,65 euro už megavatvalandę (MWh), tačiau nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų 12 ir 24 mėnesių fiksuotos kainos planų tarifai nesikeitė, antradienį pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Elektra. BNS Foto

Praėjusią savaitę didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje sumažėjo iki 92,65 euro už megavatvalandę (MWh), tačiau nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų 12 ir 24 mėnesių fiksuotos kainos planų tarifai nesikeitė, antradienį pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

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Anot agentūros, fiksuotos elektros kainos planų vidutinius tarifus koregavo nepriklausomas tiekėjas „Ignitis“, o „Elektrum“ ir „Enefit“ kainų nekeitė.

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 Vienos laiko zonos 12 mėn. fiksuotos kainos planus tiekėjai siūlo už 0,310–0,332 Eur/kWh. Mažiausią tarifą siūlo „Elektrum“ – 0,310 Eur/kWh. „Enefit“ tarifas siekia 0,311 Eur/kWh, o „Ignitis“ – 0,332 Eur/kWh.

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Dviejų laiko zonų 12 mėn. planuose „Elektrum“ dienos tarifas siekia 0,357 Eur/kWh, nakties – 0,233 Eur/kWh. „Enefit“ taiko atitinkamai 0,363 Eur/kWh ir 0,242 Eur/kWh tarifus, o „Ignitis“ – 0,382 Eur/kWh ir 0,257 Eur/kWh.

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Vienos laiko zonos 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifai per savaitę taip pat nepasikeitė. „Elektru“ siūlo 0,303 Eur/kWh tarifą, o „Ignitis“ – 0,334 Eur/kWh.

Dviejų laiko zonų planuose „Elektrum“ dienos tarifas siekia 0,346 Eur/kWh, nakties – 0,260 Eur/kWh. „Ignitis“ dienos tarifas sudaro 0,383 Eur/kWh, nakties – 0,260 Eur/kWh.

Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina vienoje laiko zonoje siekia 0,263 Eur/kWh ir yra 23,5 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę (0,344 Eur/kWh).

Šiuo metu 6 mėn., 16 mėn. ir 23 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo po vieną tiekėją, 24 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo du tiekėjai, o 12 mėn. kainos fiksavimą – visi trys tiekėjai.

indeliai.lt

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