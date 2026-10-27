Dėl elektros kainų Lietuvoje – naujausia žinia

Anot agentūros, fiksuotos elektros kainos planų vidutinius tarifus koregavo nepriklausomas tiekėjas „Ignitis“, o „Elektrum“ ir „Enefit“ kainų nekeitė.
Vienos laiko zonos 12 mėn. fiksuotos kainos planus tiekėjai siūlo už 0,310–0,332 Eur/kWh. Mažiausią tarifą siūlo „Elektrum“ – 0,310 Eur/kWh. „Enefit“ tarifas siekia 0,311 Eur/kWh, o „Ignitis“ – 0,332 Eur/kWh.
Dviejų laiko zonų 12 mėn. planuose „Elektrum“ dienos tarifas siekia 0,357 Eur/kWh, nakties – 0,233 Eur/kWh. „Enefit“ taiko atitinkamai 0,363 Eur/kWh ir 0,242 Eur/kWh tarifus, o „Ignitis“ – 0,382 Eur/kWh ir 0,257 Eur/kWh.
Vienos laiko zonos 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifai per savaitę taip pat nepasikeitė. „Elektru“ siūlo 0,303 Eur/kWh tarifą, o „Ignitis“ – 0,334 Eur/kWh.
Dviejų laiko zonų planuose „Elektrum“ dienos tarifas siekia 0,346 Eur/kWh, nakties – 0,260 Eur/kWh. „Ignitis“ dienos tarifas sudaro 0,383 Eur/kWh, nakties – 0,260 Eur/kWh.
Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina vienoje laiko zonoje siekia 0,263 Eur/kWh ir yra 23,5 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę (0,344 Eur/kWh).
Šiuo metu 6 mėn., 16 mėn. ir 23 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo po vieną tiekėją, 24 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį siūlo du tiekėjai, o 12 mėn. kainos fiksavimą – visi trys tiekėjai.