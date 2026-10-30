Baltijos šalys suerzino JAV? Dalis Lietuvos politikų tylėti nesiruošia: „Kaip mes atrodysime prieš save pačius?“

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Į Lietuvą jau atvyko 300 JAV karių, laukiame dar 700, bet, kaip skelbia naujienų agentūra „Reuters“, kartu sulaukė ir Pentagono vadovų rekomendacijos neerzinti Rusijos ir švelninti retoriką.
„Aš mačiau tą straipsnį, tai pirmiausia, Lietuva, kaip ramiai kalbėjo, taip ramiai ir kalba. Mes visą laiką kalbame faktais“, – teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Pentagonas ragina Baltijos šalis švelninti retoriką Rusijos atžvilgiu?
„Reuters“ cituoja anoniminius šaltinius, anot kurių, Baltijos šalims buvo pasakyta, kad griežti pareiškimai apie Rusijos grėsmę duoda priešingą efektą – kenkia Europos saugumui.
„Matyt, galima įžvelgti tam tikrą amerikiečių geopolitinį žaidimą su Rusija. Jis labai rizikingas, labai didelė rizika, kad Rusija tiesiog bando pakabinti dabartinę JAV administraciją, pasiūlydama tam tikrus jaukus“, – sako Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Nors iš esmės Rusijos atžvilgiu yra griežtos visos šalies politinės partijos, konservatoriai nuo seno garsėja kaip garsiausiai ir aštriausiai kalbantys apie Kremliaus grėsmę.
„Tai jeigu dabar mes užmerksime akis į nusikaltimus prieš ukrainiečių tautą, tai kaip mes atrodysime prieš save pačius? Tai aš nemanau, kad čia mes turime kažkaip skaičiuoti, atsižvelgti. Jeigu matome, kad agresorius, grobuonis, tai taip ir turime pasakyti“, – sako L. Kasčiūnas.
Anot publikacijos, neerzinti Rusijos ir kalbėti atsargiau Baltijos šalims pasakė karo sekretoriaus pavaduotojas politikos klausimais Eldbridge‘as Colby. Būtent su juo prieš mėnesį buvo susitikęs R. Kaunas.
„Mes turėjome labai dalykišką pokalbį, kalbėjome apie rotacijos klausimus, galbūt galimos nuolatinės bazės klausimus, ir manau, kad Lietuva yra tas sąjungininkas, partneris, kuris labai konstruktyviai, objektyviai visada vertina visas aplinkybes“, – sako R. Kaunas.
Ragina Lietuvą, Latviją ir Estiją neerzinti Putino
Baltijos šalys nuo seno turi aršių Rusijos kritikių reputaciją. Iš pradžių kitos Vakarų šalys jas laikė pernelyg dramatiškomis, bet po invazijos į Ukrainą kai kurie Vakarų politikai pripažino, kad buvome teisūs.
„Žemaitaitis tą siūlė prieš 2–3 metus, aš sakiau, kad kartais subtilumas, tylėjimas, išlaikymas duoda daugiau naudos. Kaip ir Žemaitaitis kartais prisirėkia ir problemų turi. Kartais reikia patylėti, taip ir lietuviams, mūsų politikams. (...)
Geopolitika kinta tiesiog dienomis, ir kartais ramesnis buvimas duoda valstybei pliusą. Dabar, kai sako „drasko akis“ Rusijai, tai faktas, mes turime pasakyti, kas yra blogai, nes jeigu Lietuva neišsakys pozicijos, kuri yra Rytų flango artimiausia kaimynė ir mato realiausiai grėsmę, tai mes būtumėme nesuprasti“, – teigia „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.
Mūsų politikai ne kartą yra vadinę Rusiją teroristine valstybe, o V. Putiną – žudiku. Jie vis kalba, kad jokiais rusais pasitikėti negalima, o kaimynų kėslai ir toliau pavojingai atrodo tiek mums, tiek visai Europai. Nors estų premjeras, kalbėdamas apie Kremliaus įklimpimą Ukrainos kare, pareiškė, kad V. Putinas yra „į kampą įvaryta žiurkė“. Ir būtent šį pavyzdį esą paminėjo E. Colby, ragindamas Baltijos šalis nurimti.
Gitano Nausėdos patarėjai pareiškė, kad šalies vadovas jokių patarimų negavo. O spaudimas iš Amerikos, atrodo, gali tik didėti. „Politico“ vėl viešai parašė, kad amerikiečiai toliau spaudžia Lietuvos politikus dėl A. Lukašenkos trąšų tranzito per Klaipėdos uostą. Iki šiol mūsų šalies vadovai šiuo klausimu dangstosi europinėmis sankcijomis ir nesako, kaip tikisi išlaviruoti šioje situacijoje, kai sankcijos nustos galioti. O tai bus jau po 4 mėnesių.
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