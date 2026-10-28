Kraupus radinys Šiūparių kaime: liepsnojančio sodo namelio gaisravietėje – žuvusio vyro kūnas

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Gausios ugniagesių pajėgos darbavosi Klaipėdos rajone, Šiūparių kaime. Gaisras kilo sodo namelyje.
„Atvykus priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, sodo namas (4x7 m) jau degė atvira liepsna“, – sakė operacijų vadovas Laurynas Uselis.
Automobilyje rastas sudegusio vyro kūnas
Pirmoji gaisrą pastebėjo ir pagalbą iškvietė pro šalį važiavusi moteris.
„Važiavau namo ir iš toli, nuo pagrindinio kelio, pamačiau gaisrą. Atbuline eiga grįžau, pasistačiau automobilį. Pamačiau, kad mašina yra, bandžiau ieškoti gyvų, rėkavau aplink namą vaikščiodama. Niekas neatsiliepė. Susisiekėme su 112 ir atvyko tarnybos“, – pasakojo liudininkė Inga.
Kieme paliktas automobilis įtarimų apie skaudžią gaisro atomazgą sukėlė ir ugniagesiams.
„Buvo paliktas automobilis, kilo įtarimų, kad viduje gali būti likęs žmogus. Baigiant gesinti gaisrą, buvo rastas visiškai sudegęs 63 metų vyro kūnas“, – sakė L. Uselis.
Vyro kūną ugniagesiai rado netoli lauko durų. Kodėl kilo žmogaus gyvybės pareikalavęs gaisras, aiškinasi tyrėjai.
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