Alytuje nufilmuotos žiaurios mergaičių muštynės: „Buvo kuokštais plaukų išrauta“

Prabilo ir peštynėse dalyvavusi mergina, kuri teigė, kad kita mergina ją užpuolė. Į situaciją jau sureagavo vaikų teisės ir policija.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Alytuje gyventojas užfiksavo neįprastą vaizdą – šalia mokymo įstaigos žiauriai mušasi dvi paauglės, parkritusios ant žemės viena kitą tranko kumščiais, rauna plaukus, o šalia stovintys paaugliai visa tai filmuoja.
Tokie vaizdai netruko sulaukti atgarsio – praeiviai pamatę tokį vaizdą kelis kartus kvietė policiją. Visgi po kurio laiko atvykę pareigūnai ieškojo konflikte dalyvavusių merginų, tačiau jų neberado. Viena iš konflikte dalyvavusių merginų sutiko papasakoti įvykio aplinkybes. Nepilnametė teigia, kad kita mergina ją užpuolė.
„Buvo kuokštais plaukų išrauta. Po to, kai ant manęs užsišoko, tai tiesiog skaudėjo visą pakaušį, nes plaukus rovė. Man reikėjo apsiginti, tai aš irgi tą patį dariau“, – pasakojo mergina.
Ji sako, kad jaučiasi pasimetusi, tačiau dar svarsto, ar rašyti pareiškimą policijai.
„Nemalonu, kad tas vaizdo įrašas plinta dabar, visi siuntinėja, visi šneka, tai tikrai nemalonu. Gavo ir mano mama vaizdo įrašą. Tai buvo tikrai labai nemalonu, kad visi dabar žino, kad taip nutiko“, – prisipažino ji.
Ugdymo įstaigos vadovas pripažįsta, kad dėl įvykio pradėjo tyrimą. Sako, kad peštynėse dalyvavusias paaugles, tikėtina, aplinkiniai skatino toliau muštis.
„Jau yra identifikuoti asmenys, o taip pat ir tame procese dalyvaujantys kiti, kurie, drįsčiau teigti, netgi skatino šitą incidentą. Tai tikrai tą tyrimą baigsime, bendrausime toliau su policija“, – aiškino įstaigos vadovas.
Paauglės galimai susimušė dėl vaikino
Abi konflikte dalyvavusios merginos gyvena viename daugiabutyje. Įvykio liudininkė papasakojo, kad konfliktas tarp merginų, tikėtina, kilo dėl vaikino: čia vyko savotiška meilės trikampio atomazga.
„Prisigėrė, pradėjo ten tą bučiuoti, apsikabinėti. Nu ir vėliau sakė grįžo namo ir kitai pradėjo skambinėti, kaip ją myli ir taip toliau. Ir ten kaip meilės trikampis gavosi. Tiesiog jos ten tarpusavyje pradėjo, tai ten viena vieną sumuš, kita kitą“ – pasakojo liudininkė.
Meilės drama – rimta ir skaudu. Tačiau kur kas didesnė problema, pasak specialistų, viešos patyčios ir tokių muštynių kurstymas, maža to – filmuotų vaizdų platinimas socialiniuose tinkluose.
„Tai, be abejo, yra tėvų rūpestis vaikais, tai yra ugdymo įstaigos atstovų rūpinimasis vaikais. Na, o kada jau įsiterpia ir mūsų tarnyba, tai mes vėlgi taip pat aiškinamės, kokios pagalbos reikėtų“, – kalbėjo Vaiko teisių tarnybos atstovė Žaneta Abromaitienė.
Panašu, kad apsaugos mechanizmai turi nemažai spragų, nes tokie vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti smurto protrūkiai tarp paauglių, vis dažnesni.
Birželio mėnesį masiškai išplito vaizdo įrašas, kaip 3 paauglės Marijampolėje žiauriai daužo 13-metę. O dar vienas panašus įvykis Šiaulių apylinkėse, kai 14 metų paauglė talžė jaunesnę mergaitę. Tuokart policija nutraukė ikiteisminį tyrimą, nes smurtautojai nėra 16 metų.
O šis naujausias paauglių smurto atvejis, kai kumščiais mušasi dvi paauglės, o aplinkiniai filmuoja ir juokiasi, panašu, taip pat pasibaigs be detalesnio tyrimo, nes policija teigia jokio skundo iš incidento dalyvių nesulaukusi.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.