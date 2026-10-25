Kruvinos muštynės vidury baltos dienos sukėlė tikrą galvos skausmą: „Savo gyvybę gelbėjau“

Įvykį užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.
Vyras pats negalėjo nurodyti aplinkybių. Medikus iškvietė ir pagalbą stengėsi suteikti į degalinę savo reikalais atvykęs vyriškis.
Jaunas vyras sąmoningas, tačiau kruvinų įvykio detalių teigė neprisimenąs. Jis ir dar vienas vyras – masinių muštynių dalyviai. Kitam asmeniui esą sužalota nosis.
„Aš nežinau, norėčiau žinoti pats“, – paklaustas, kas įvyko, sakė sužalotas vyras.
Aiškinosi, kaip įvyko nusikaltimas
Liudininkų teigimu, į degalinės teritoriją subadytas vyras buvo atvežtas automobiliu. Dar vienas esą iš mašinos išlipo kruvinas, galimai sulaužyta nosimi. Drauge buvo ir moteris.
„Išlipo toks vaikinas, mažiukas, ir vienas su sulaužyta nosimi. Visi išlipo iš mašinos, bet daugiau nieko nebuvo. Bet čia buvo ką tik, kai tik pradėjo bėgti kraujas“, – paaiškino pranešėjas.
Subadytas vyras paliekamas medikų žinioje. O policininkai skubėjo prie atokiau buvusios porelės, kuri galimai išlipo iš to paties automobilio, kuriame buvo ir sužeistasis. Ir vaikinas, ir mergina tikino su įvykiu nesusiję.
„Stovėjom prie mašinos ir norėjom pažiūrėti, kas vyksta“, – pasakojo moteris.
Pakeliui iki tarnybinio automobilio pastebėtas dar vienas vaikinas. Pasak liudininko, tai – sužeistąjį atvežęs vairuotojas.
„Kieno čia automobilis? – Mano, tiksliau brolio. Jie išsikapojo ir viskas. Kai aš atvažiavau, jie jau visi buvo“, – pasakojo vyras.
Painios istorijos detalės
Kruvinų muštynių detalės kol kas labai painios. Pilietis teigė, kad jam atvažiavus į degalinę čia jau buvo nukentėjusysis ir dar keli asmenys. Parodymai keitėsi kas akimirką, tačiau įvykiai nuosekliai laiko juostoje niekaip nesusidėliojo. Dėl ko įvyko muštynės, vyras teigė nežinantis. Esą sulaukė skambučio, kad reikia skubiai paimti iš konflikto vietos.
Vairuotojas teigė, kad paleido kraujuotą vyrą, o po to pradėjo tikinti, kad kartu su vyru laukė greitosios.
Paskutinė versija – draugai paskambino, kad juos paimtų iš konflikto vietos. Atvažiavo, paėmė, bet pamatęs, kad sunkiai sužeistas ar sužeisti, nusprendė išlaipinti čia pat esančioje degalinėje. Vežti į gydymo įstaigą kažkodėl nepanoro.
Sužeistasis negalėjo paaiškinti nei iš kur atėjo, nei dėl ko ir su kuo konfliktavo.
Apžiūrint vietovę pareigūnas rado į šiukšlių konteinerį įmestą teleskopinę lazdą. Aišku, kad susipliekė dvi kompanijos. Po muštynių visi išsilakstė į skirtingas puses. Liudininkų gausybė. Reikia tik iš skirtingų parodymų sulipdyti vientisą mozaiką.
Liudininkai papasakojo bei nufilmavo, kas įvyko
Konfliktas vyko prie nedidelio vandens telkinio. Greičiausiai jo dugne ir nugulė nusikaltimo įrankis – peilis.
Iš muštynių vietos į ligoninę buvo išvežtas dar vienas subadytas asmuo.
Įvykių epicentre atsidūrusi moteris papasakojo, kad muštynės kilo po apsižodžiavimo. Jie su kompanija esą ramiai vakarojo, o tada atėjo kelių jaunuolių kompanija ir kilo konfliktas, kuris peraugo į kruviną incidentą.
„Buvo toks didelis balaganas. Net nesupratom, kodėl viskas prasidėjo. Sėdėjome prie medžio, o kiti sėdėjo prie suoliuko. Mes ramiai buvome, o atėjo 4 vaikinukai, kurie pradėjo klausinėti, ką mes čia veikiame. Pradėjo muštis, aš irgi įsikišau, norėjau juos išskirti. Net nemačiau, kada padūrė“, – pasakojo moteris.
„Buvo kažkoks kipišas, aš ėjau pro šalį, mane tempė už maikės. Aš tą ranką paėmiau... Po to žiūriu, kažkas bėga su peiliu. Bėgau nuo jo, o paskui mačiau, kaip jis padūrė. Aš savo gyvybę gelbėjau, tai ir pabėgau“, – pasakojo vienas sulaikytas muštynių dalyvis.
Painiava nesibaigė – kol kas klausimų daug daugiau nei atsakymų. Neaišku, kas naudojo peilį.
Policijos pareigūnus pasiekė telefonu užfiksuotas vaizdo įrašas.
Jame matyti, kaip vyrai puolė vieni kitus su didžiausiu įniršiu. Visi bėgiojo, išsisukinėjo, smūgiavo, traukėsi ir vėl viskas iš naujo.
Kaip baigėsi ši istorija, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.