Šūvių iš BMW išgąsdinti praeiviai nedelsiant kvietė policiją – tokio vaizdo nesitikėjo niekas: „Čia rimtai jūs?“

Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Sustabdytame automobilyje sėdėjo keturi jaunuoliai. Paaiškėjo, kad transporto priemonė – skolinta, o vaikinai atvyko su itin keistu pramogų planu.
„Šiandien buvom biškį šaudę, taip. Tiesiog iš žaislinio“, – prisipažino vienas iš vaikinų.
Bagažinėje rado netikrus ginklus
Atlikus apžiūrą paaiškėjo, kad „ginkluotė“ išmėtyta visame automobilyje: po sėdynėmis, prie kojų ir bagažinėje. Nors šautuvai plastmasiniai ir šratiniai, praeiviams tokios linksmybės kėlė tikrą baimę.
Kadangi vienas iš keleivių buvo užsienietis, pareigūnams teko prabilti ir angliškai.
„Tai ne juokai“, – drausmino pareigūnas.
Kratydami jaunųjų šaudytojų kišenes ir mašinos saloną, pareigūnai atrado ir daugiau netikėtumų. Ne tik pilną bagažinę plastmasinių šautuvėlių, bet ir prezervatyvų.
„Suaugę, bet daugiau žaislų nei pas vaiką, čia rimtai jūs ruošiatės karui su tiek“, – šyptelėjo pareigūnas.
O paklausti, iš kur gavo tiek žaislų, vaikinai prisipažino viską nusipirkę prekybos centre.
Kaip pareigūnams pavyko pamokyti naktinius „šaulius“? Sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.