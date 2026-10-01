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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Užrakinto darželio teritorijoje – šiurpus vaizdas: gelbėtojai skubėjo nedelsdami

2026-10-01 19:45 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
2026-10-01 19:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vaikų darželio teritorijoje praeivis pamatė galimai be sąmonės gulintį žmogų. Įvykio vietoje jau dirbo medikai ir ugniagesiai gelbėtojai. 

Vaikų darželio teritorijoje praeivis pamatė galimai be sąmonės gulintį žmogų. Įvykio vietoje jau dirbo medikai ir ugniagesiai gelbėtojai. 

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Situaciją užfiksavo laidos „Farai“ operatorius. 

Pagrindiniai įstaigos vartai – užrakinti, gelbėtojai skubiai nupjovė vartų spyną. Kaip žmogus pateko į teritoriją – neaišku. Vaikų darželis darbą baigė, viduje žmonių daugiau nebuvo. 

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Žmogus judėjo, tačiau į klausimus atsakyti negebėjo. Akivaizdu, kad vyrui sutriko sveikata. Laimė, jis buvo netoli tvoros, kur jį pastebėjo praeiviai, išgirdę keistą garsą. 

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„Gal jis sargas koks?“ – klausė pareigūnas.

Vyras bus skubiai gabenamas į ligoninę. Greitosios pagalbos paramedikai įtarė insultą. Ar sunegalavęs žmogus vaikų darželio darbuotojas – neaišku. 

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Pareigūnas susisiekė su įstaigos vadove. Anot direktorės, pasibaigus darbui, darželio teritorija yra užrakinama, tad kaip pašalinis galėjo patekti – nežinia.

„Na, čia dabar... Ką tik kalbėjau su darbuotoju, kuris sakė, kad užrakino vartelius. Gal ėjo dar kokia mokytoja...“ – svarstė darželio direktorė.

Pareigūnas nepasidavė ir toliau aiškinosi, kaip pilietis pateko į darželio teritoriją. Apėjus visą tvoros perimetrą rasti dar vieni varteliai. Ir jie – neužrakinti. Gali būti, kad žmogus trumpino kelią per įstaigos kiemą ir sukniubo. 

Kaip baigėsi ši istorija, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

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