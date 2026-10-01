Užrakinto darželio teritorijoje – šiurpus vaizdas: gelbėtojai skubėjo nedelsdami

Situaciją užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.
Pagrindiniai įstaigos vartai – užrakinti, gelbėtojai skubiai nupjovė vartų spyną. Kaip žmogus pateko į teritoriją – neaišku. Vaikų darželis darbą baigė, viduje žmonių daugiau nebuvo.
Žmogus judėjo, tačiau į klausimus atsakyti negebėjo. Akivaizdu, kad vyrui sutriko sveikata. Laimė, jis buvo netoli tvoros, kur jį pastebėjo praeiviai, išgirdę keistą garsą.
„Gal jis sargas koks?“ – klausė pareigūnas.
Vyras bus skubiai gabenamas į ligoninę. Greitosios pagalbos paramedikai įtarė insultą. Ar sunegalavęs žmogus vaikų darželio darbuotojas – neaišku.
Pareigūnas susisiekė su įstaigos vadove. Anot direktorės, pasibaigus darbui, darželio teritorija yra užrakinama, tad kaip pašalinis galėjo patekti – nežinia.
„Na, čia dabar... Ką tik kalbėjau su darbuotoju, kuris sakė, kad užrakino vartelius. Gal ėjo dar kokia mokytoja...“ – svarstė darželio direktorė.
Pareigūnas nepasidavė ir toliau aiškinosi, kaip pilietis pateko į darželio teritoriją. Apėjus visą tvoros perimetrą rasti dar vieni varteliai. Ir jie – neužrakinti. Gali būti, kad žmogus trumpino kelią per įstaigos kiemą ir sukniubo.
Kaip baigėsi ši istorija, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.