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TV3 naujienos > Kriminalai

Po įtemptų gaudynių mieste – atvira bėglio išpažintis: „Prisiekiu, va, ant Biblijos“

2026-09-24 19:55 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
2026-09-24 19:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pareigūnai gavo pranešimą apie mieste siautėjančius vyriškius, kurie ne tik neduoda ramybės baro klientams, bet ir niokoja inventorių bei kelia grėsmę darbuotojams.

Pareigūnai gavo pranešimą apie mieste siautėjančius vyriškius, kurie ne tik neduoda ramybės baro klientams, bet ir niokoja inventorių bei kelia grėsmę darbuotojams.

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Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.

Policininkams atvykus į įvykio vietą ir dar nespėjus pradėti aiškintis aplinkybių, vienas vyrukas puolė bėgti. Pilietis neklausė pareigūnų reikalavimo sustoti, nereagavo į įspėjimus, kad bus panaudotas tazeris, ir skuodė toliau.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laida „Farai“

Bandė sprukti nuo policijos

Pagaliau vaikinas suprato, jog pasiduoti labiau apsimoka, nei griūti ant žemės gavus elektros šoką.

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„Gerai, stoju“, – pasidavė bėgęs vyras.

Vos spėjus jį paguldyti, pro šalį prabėgo kitas baro lankytojas. Jį nusivijo baro darbuotojai.

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Pradėjus aiškėtis aplinkybėms, liudininkai nurodė, kad dėl neaiškios priežasties klientas raudonomis kelnėmis pradėjo daužyti kavinės inventorių. Savo versiją pasakojo ir sulaikytasis – esą į barą užsuko ne išgerti ar pavalgyti, o ledukų, nes prieš tai dalyvavo muštynėse kitoje vietoje.

„Jis primas trenkė man į galvą. Bazarą duodu, seni. (...) Prisiekiu, va, ant Biblijos“, – pareigūnų malonę bandė užsitarnauti sulaikytasis.

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Baro savininkas informavo, kad policija sulaikė ir antrą incidente dalyvavusį pilietį, o kavinei padarytas nemenkas nuostolis.

Pareigūnai nusprendė suteikti socialinę pagalbą ir pavežti įkaušusį vaikiną iki namų, kad šis neįsiveltų į dar vieną konfliktą. Jam, kitaip nei „raudonų kelnių atstovui“, baro savininkas pretenzijų neturėjo.

Tačiau netrukus pareigūnai gavo dar vieną pranešimą, iš kurio ėmė aiškėti, kad neblaivus vyriškis namuose užsibūti neketino.

Ką nuvykę išvydo policininkai  – sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

LAIDĄ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

Rugsėjo 24 d. Serija 4
Rugsėjo 17 d. Serija 3
Rugsėjo 10 d. Serija 2
Rugsėjo 3 d. Serija 1
Gegužės 28 d. Serija 33
Gegužės 21 d. Serija 32
Gegužės 14 d. Serija 31
Gegužės 7 d. Serija 30
Balandžio 30 d. Serija 29
Balandžio 23 d. Serija 28
Balandžio 16 d. Serija 27
Balandžio 9 d. Serija 26
Kovo 26 d. Serija 25
Kovo 19 d. Serija 24
Kovo 12 d. Serija 23
Kovo 5 d. Serija 22
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Vasario 19 d. Serija 20
Vasario 12 d. Serija 19
Vasario 5 d. Serija 18
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Sausio 15 d. Serija 15
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Gruodžio 12 d. Serija 14
Gruodžio 11 d. Serija 12
Gruodžio 5 d. Serija 13
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Lapkričio 13 d. Serija 9
Lapkričio 6 d. Serija 8
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