Po įtemptų gaudynių mieste – atvira bėglio išpažintis: „Prisiekiu, va, ant Biblijos“

Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Policininkams atvykus į įvykio vietą ir dar nespėjus pradėti aiškintis aplinkybių, vienas vyrukas puolė bėgti. Pilietis neklausė pareigūnų reikalavimo sustoti, nereagavo į įspėjimus, kad bus panaudotas tazeris, ir skuodė toliau.
Bandė sprukti nuo policijos
Pagaliau vaikinas suprato, jog pasiduoti labiau apsimoka, nei griūti ant žemės gavus elektros šoką.
„Gerai, stoju“, – pasidavė bėgęs vyras.
Vos spėjus jį paguldyti, pro šalį prabėgo kitas baro lankytojas. Jį nusivijo baro darbuotojai.
Pradėjus aiškėtis aplinkybėms, liudininkai nurodė, kad dėl neaiškios priežasties klientas raudonomis kelnėmis pradėjo daužyti kavinės inventorių. Savo versiją pasakojo ir sulaikytasis – esą į barą užsuko ne išgerti ar pavalgyti, o ledukų, nes prieš tai dalyvavo muštynėse kitoje vietoje.
„Jis primas trenkė man į galvą. Bazarą duodu, seni. (...) Prisiekiu, va, ant Biblijos“, – pareigūnų malonę bandė užsitarnauti sulaikytasis.
Baro savininkas informavo, kad policija sulaikė ir antrą incidente dalyvavusį pilietį, o kavinei padarytas nemenkas nuostolis.
Pareigūnai nusprendė suteikti socialinę pagalbą ir pavežti įkaušusį vaikiną iki namų, kad šis neįsiveltų į dar vieną konfliktą. Jam, kitaip nei „raudonų kelnių atstovui“, baro savininkas pretenzijų neturėjo.
Tačiau netrukus pareigūnai gavo dar vieną pranešimą, iš kurio ėmė aiškėti, kad neblaivus vyriškis namuose užsibūti neketino.
Ką nuvykę išvydo policininkai – sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
LAIDĄ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.