Neeilinės riaušės Dariaus ir Girėno stadione – į orą skriejo konteineriai: prireikė ašarinių dujų

Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Rungtynes Dariaus ir Girėno stadione stebėjo daugiau nei 7000 žiūrovų. Policijos bei Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų pajėgos ir stadione, ir mieste buvo sustiprintos. Sirgaliams primygtinai data suprasti, jog jie yra stebimi ir negali daryti visko, ką panorėję.
Mėtomi konteineriai ir ašarinės dujos
Pareigūnai sirgalių būrius lydėjo iki pat stadiono. Prasidėjus varžyboms, ėmė sklisti pirmieji pranešimai apie neramumus tribūnose.
Gausios pareigūnų pajėgos skubėjo į įvykio vietą, kad muštynės neperaugtų į masines.
Priešingų komandų sirgaliai, užuot palaikę savo vienuoliktukus, vieni į kitus mėtė šiukšlių konteinerius, todėl apsaugos darbuotojams aistras teko gesinti ašarinėmis dujomis. Gausios pareigūnų pajėgos suveikė žaibiškai – sirgaliai išsivaikščiojo po tribūnas.
Aistros virė ne tik stadione, bet ir miesto kavinėse. Pirminiais duomenimis, neblaivus asmuo bandė išprovokuoti konfliktą su „Žalgirio“ fanais.
Kas laukė įsiaudrinusių fanų – sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.