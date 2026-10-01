Ruginienė susikirto su Slušniu: „Negaliu patikėti“

„Ilgai svarsčiau, ar viešinti tokį skundą, tačiau situacijoms vis pasikartojant, nutariau viešinti.
Mane apskundė Vaiko teisių tarnybos atstovai už tai, kad pasakiau, jog jie, lydintys asmenys, vaikui vertėjaus, o aš kalbėsiu lietuviškai. Jiems susivaideno, kad tai žmogaus teisių pažeidimas!
Apskundė dėl vaiko, kuris yra Lietuvos pilietis, gyvena Lietuvoje, baigęs Lietuvos mokyklą ir... nieko nesupranta lietuviškai“, – savo įrašą pradėjo L. Slušnys.
Jis teigė, kad tokie valstybės tarnybos darbuotojai, jo nuomone, gali būti naudingi Rusijos propagandai.
„Manau toks skundas rodo, kad turime daug žmonių, kurie tiesiog yra rusijos kolaborantai. Būtent tokių valstybės tarnybos asmenų reikia rusijos propagandai.
Tokių, kurie pamindami Lietuvos Konstituciją ramiai aiškina, kad tam tikro amžiaus (kalbu apie save), tam tikro veido asmuo privalo kalbėti rusiškai.
Tokie valstybės tarnautojai bus pirmieji, kurie pirštu parodys į mus, kad reikia ginti rusakalbius nuo tokių kaip aš. Rusijai tik to ir tereikia“, – rašė psichologas.
L. Slušnys dalijosi, kad vaikas privalėjo išmokti lietuvių kalbą, o tarnybos darbuotojai turėjo užtikrinti vertimą.
„Vaiko teisių gynėjai nemato savyje problemos, kad vaikas, augdamas ir mokydamasis Lietuvoje neišmoko kalbos ir tai milžiniškas vaiko teisių pažeidimas, apribojantis vaiko teisę į aukštąjį mokslą, gauti paslaugas tuomet, kai šalia jo sėdės ne sovietinių laikų personažas, o jaunas, niekuomet tos slaviškos kalbos nesiklausęs asmuo.
Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai, jeigu taip mąsto dauguma, yra tiesiog rusiški kolaborantai. O prielaidos taip galvoti yra, nes raštą pasirašo tarnybos vadas ir nemato tame problemos.
Beje, kalbu rusiškai, kai ateina žmonės ir visomis išgalėmis stengiasi bendrauti mano gimtąja kalba. Matau kaip jiems sunku, bet stengiasi.
Nesu laimingas, bet persijungiu. Šiuo atveju problema ta, kad patys tarnybos darbuotojai tingėjo dirbti – vertėjauti“, – teigė L. Slušnys.
Į Slušnio įrašą sureagavo Ruginienė
Į šį viešą pasisakymą sureagavo socialinės apsaugos ir darbo ministrė I. Ruginienė. Ji savo „Facebook“ įraše teigė, kad, jos turimomis žiniomis, vaikas tuo metu buvo kritinės būklės ir akcentavo visai kitą situacijos pusę.
„Perskaičiau Lino Slušnio įrašą. Ir negaliu patikėti tuo, ką matau – gydytojas atsisakė suteikti vaikui gyvybiškai svarbią pagalbą, nes jis nekalbėjo lietuviškai.
Tokie „gydytojai“ neverti gydytojo vardo ir diskredituoja visą sveikatos apsaugos sistemą. Šioje kritinėje situacijoje vaiko teisių apsaugos specialistai, į gydymo įstaigą atlydėję vaiką, siūlė užtikrinti vertimą. Niekas nereikalavo, kad gydytojas kalbėtų rusiškai.
Buvo pasiūlyta viskas, kad tik vaikas būtų suprastas ir galėtų gauti reikalingą pagalbą. Tačiau Linas Slušnys atsisakė vykdyti savo pareigas“, – rašė I. Ruginienė.
„Ir čia yra esminis dalykas, kurio jo įraše nematau. Vaikas tuo metu buvo kritinėje situacijoje, ant savižudybės ribos. Tokiu momentu gydytojo pareiga yra padėti vaikui, jį išklausyti ir gelbėti.
Žmogus, būdamas tokioje būklėje, gali ne tik negebėti tinkamai atsakyti į klausimus – jis gali apskritai ne viską prisiminti, kas vyko prieš kelias valandas ar dienas.
Tai jau nebe kalbos klausimas. Tai klausimas apie požiūrį į žmogų, kuriam tuo metu reikia pagalbos. Ir labai norėčiau paklausti: kokie bus kiti gelbėjimo kriterijai?
Odos spalva? Turtinė padėtis? Lytis? Ar tik tada, kai žmogus atitiks mūsų įsivaizdavimą apie tai, kam verta padėti?“ – toliau tęsė I. Ruginienė.
Kaltinimai dėl faktų iškraipymo
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė taip pat atmetė interpretaciją, kad iš gydytojo buvo reikalaujama kalbėti rusiškai.
„Dar labiau stebina tai, kad viešai bandoma šią situaciją paversti istorija apie tariamą reikalavimą gydytojui kalbėti rusiškai. Tai yra elementarus faktų iškraipymas.
Ačiū Vaiko teisių apsaugos specialistams ir kitai gydymo įstaigai, kuri suteikė vaikui reikalingą pagalbą.
Šią situaciją, mano nuomone, galėtų įvertinti ir kompetentingos institucijos – taip pat ir Generalinė prokuratūra, jeigu yra pagrindo kelti klausimą dėl Baudžiamojo kodekso 144 straipsnyje numatytos atsakomybės taikymo.
Aš labai tikiuosi, kad šioje istorijoje pirmiausia matysime ne politinius ginčus ir ne kalbos klausimą. Matysime vaiką, kuriam buvo reikalinga pagalba“, – rašė ji.
Tikslaus įvykio aplinkybės ar susijusi informacija bus tikslinama.
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