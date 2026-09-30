Vyriausybė pritarė Darbo kodekso pataisoms – šiems darbuotojams sąlygos gerės

Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos ES Platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų priimamų sprendimų, pranešė ministerija.
Per skaitmenines platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto, siuntinių kurjeriai.
„Dirbantis asmuo turi žinoti, kokios algoritminės stebėjimo sistemos taikomos jo darbe, kokius duomenis jos renka ir kuo besivadovaudamos priima sprendimus dirbančiojo atžvilgiu – todėl privalo būti užtikrinamos sąžiningos darbo sąlygos, daugiau skaidrumo ir teisė darbuotojui ginčyti algoritmų sprendimus bei apsaugoti darbuotojo duomenys“, – pranešime sakė ministrė Inga Ruginienė.
Anot ministerijos, dabar kai kurie e. platformose dirbantys žmonės turi prastas sąlygas ir nepakankamą socialinę apsaugą. Daugeliu atvejų nukenčia fiktyviai savarankiškai dirbantieji, kurių užimtumo statusas neteisingai klasifikuojamas.
Apskaičiuota, kad ES skaitmeninėse platformose dirba apie 28 mln. žmonių, o 22,5 mln. yra teisingai klasifikuoti kaip darbuotojai arba savarankiškai dirbantys asmenys. Tačiau 5,5 mln. žmonių gali būti neteisingai klasifikuojami.
Užtikrinant teisę į duomenų apsaugą siūloma drausti platformoms rinkti jautrius, privačius ar su darbu nesusijusius duomenis.
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