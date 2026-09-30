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TV3 naujienos > Verslas

Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos siūlymui – štai kas brangs

2026-09-30 13:27 / šaltinis: BNS
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2026-09-30 13:27
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Vyriausybė trečiadienį pritarė Finansų ministerijos siūlymui didinti apie 18 proc. valstybės rinkliavų – brangs 376 iš 2,06 tūkst. paslaugų. 

Pinigai (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)
GALERIJA (5)

Vyriausybė trečiadienį pritarė Finansų ministerijos siūlymui didinti apie 18 proc. valstybės rinkliavų – brangs 376 iš 2,06 tūkst. paslaugų. 

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„Vyriausybė, atsižvelgdama į faktišką paslaugų teikimo išlaidų padidėjimą ar sumažėjimą (...), perskaičiuoja ir patikslina valstybės rinkliavos dydžius“, – rašoma ministerijos parengtoje pažymoje.

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FOTOGALERIJA. Pinigai

Tarp keičiamų rinkliavų 116 susijusios su Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) paslaugomis, tačiau didelė jų dalis teikiama itin retai, pavyzdžiui, vieną kartą per dešimtmetį, dėl kai kurių dar iš viso nebuvo kreiptasi.

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Tuo metu 149 rinkliavų dydžiai susiję su Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigų paslaugomis, pavyzdžiui, už licencijų, susijusių su vaistinių preparatų gamyba ir prekyba, išdavimą, medicinos priemonės registravimą, licencijų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir atliekas išdavimą.

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Dar 27 dydžiai susiję su Lošimų priežiūros tarnybos paslaugomis – už leidimų atidaryti lošimo namus, organizuoti lošimus.

Tuo metu Žemės ūkio ministerija nepritarė siūlymui didinti rinkliavą už traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą, numerio ženklo išdavimą, įregistravimą, duomenų keitimą.

Pernai buvo siūloma didinti 208, 2024 metais – 369 valstybės rinkliavos dydžius.

indeliai.lt

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