Pritarė Nevėžio draustinio plėtrai: kai kam gali mokėti kompensacijas

Anot Aplinkos ministerijos, draustinio ribos didinamos siekiant užtikrinti „Natura 2000“ teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą, taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį.
Draustinio teritorijoje atsidurs papildomi 353 žemės sklypai
1988 metais įsteigto draustinio plotas padidės 621,45 hektaro iki beveik 1747 hektarų. Į jį pateks Kauno miesto Šilainių ir Kauno rajono Užliedžių, Babtų ir Raudondvario seniūnijos.
Jo teritorijoje atsidurs visa Raudondvario dvaro sodyba, Kačiūniškės dvaro fragmentai, Babtyno dvaras, vadinamas Žemaitkiemiu, Piepalių, Babtyno piliakalniai su gyvenvietėmis, taip pat Raudondvario kelio atkarpa.
Į draustinį papildomai bus įtraukti 353 žemės sklypai, iš jų 317 privatūs, taip pat 126,3 hektaro nesuformuotos valstybinės žemės.
Siekiant apsaugoti draustinyje esančias gamtos ir kultūros paveldo vertybes, tačiau išvengti perteklinių ribojimų gyvenamosiose teritorijose, numatoma 127,18 hektaro draustinio buferinės apsaugos zona.
Joje atsidurs kultūros paveldo vertybių vizualinės apsaugos zonos, miško teritorijos prie Europos Bendrijos svarbos miško buveinių, draustinyje esančių sodybų ir sodininkų bendrijos.
Galės būti mokamos kompensacijos
Kaip BNS anksčiau nurodė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės patarėjas Tomas Tukačiauskas, plečiant draustinį siekiama išsaugoti vertingiausią Nevėžio upės žemupio slėnio kompleksą. Jame dėl biologinės įvairovės ypač vertingos natūralios upės pievų buveinės – šienaujamos mezofitų pievos.
Išplėtus draustinio ribas, jame atsidurtų saugomos Nevėžio pievos su į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų griežlių buveinėmis ir 300 ha šlaitų miškų su juose aptinkamais purpuriniais plokščiavabaliais.
Griežlių populiacija kas antri metai draustinyje stebima nuo 2017 metų – vertinama, kad ji yra stabili ir siekia 11–13 porų.
Lietuvos mastu reikšmingiausios griežlės populiacijos saugomos Nemuno deltos ir Ventos upės slėnio saugomose teritorijose.
Nevėžio kraštovaizdžio draustinio saugoma teritorija griežlei svarbi tuo, kad vidurio Lietuvoje, intensyvaus žemės ūkio regione, tai viena iš nedaugelio teritorijų, kur griežlė gali perėti tokiu gausumu.
Pasak T. Tukačiausko, išplėtus draustinio ribas būtų ribojama naujų infrastruktūros objektų statyba.
Dėl draustinio ribų pakeitimo galės būti mokamos kompensacijos privačių miškų savininkams, kurių sklypuose būtų keičiama miškų grupė. Per artimiausius dešimt metų tam numatoma vidutiniškai po 185,10 euro per metus, iš viso – 1 tūkst. 851 euras.
Aplinkos ministerijos teigimu, draustinio ribos iki šiol nebuvo peržiūrėtos nuo 1997 metų, todėl kai kur nebeatitiko realių žemės sklypų, infrastruktūros ir kraštovaizdžio elementų ribų.
„Natura 2000“ – ES esantis saugomų teritorijų tinklas. Jis įkurtas 1992 metais, įgyvendinant Buveinių ir Paukščių direktyvas.
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