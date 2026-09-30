Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pritarė Nevėžio draustinio plėtrai: kai kam gali mokėti kompensacijas

2026-09-30 13:21 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-30 13:21
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė (nuotr. ELTA / Juliaus Kalinsko)

Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė siūlymui išplėsti Nevėžio valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribas.

REKLAMA
0

Anot Aplinkos ministerijos, draustinio ribos didinamos siekiant užtikrinti „Natura 2000“ teritorijų ir kitų gamtos vertybių apsaugą, taip pat geriau apsaugoti vientisą Nevėžio upės slėnio kraštovaizdį.

Draustinio teritorijoje atsidurs papildomi 353 žemės sklypai

1988 metais įsteigto draustinio plotas padidės 621,45 hektaro iki beveik 1747 hektarų. Į jį pateks Kauno miesto Šilainių ir Kauno rajono Užliedžių, Babtų ir Raudondvario seniūnijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo teritorijoje atsidurs visa Raudondvario dvaro sodyba, Kačiūniškės dvaro fragmentai, Babtyno dvaras, vadinamas Žemaitkiemiu, Piepalių, Babtyno piliakalniai su gyvenvietėmis, taip pat Raudondvario kelio atkarpa.

REKLAMA
REKLAMA

Į draustinį papildomai bus įtraukti 353 žemės sklypai, iš jų 317 privatūs, taip pat 126,3 hektaro nesuformuotos valstybinės žemės.

REKLAMA

Siekiant apsaugoti draustinyje esančias gamtos ir kultūros paveldo vertybes, tačiau išvengti perteklinių ribojimų gyvenamosiose teritorijose, numatoma 127,18 hektaro draustinio buferinės apsaugos zona.

Joje atsidurs kultūros paveldo vertybių vizualinės apsaugos zonos, miško teritorijos prie Europos Bendrijos svarbos miško buveinių, draustinyje esančių sodybų ir sodininkų bendrijos.

REKLAMA
REKLAMA

Galės būti mokamos kompensacijos

Kaip BNS anksčiau nurodė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės patarėjas Tomas Tukačiauskas, plečiant draustinį siekiama išsaugoti vertingiausią Nevėžio upės žemupio slėnio kompleksą. Jame dėl biologinės įvairovės ypač vertingos natūralios upės pievų buveinės – šienaujamos mezofitų pievos.

Išplėtus draustinio ribas, jame atsidurtų saugomos Nevėžio pievos su į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų griežlių buveinėmis ir 300 ha šlaitų miškų su juose aptinkamais purpuriniais plokščiavabaliais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Griežlių populiacija kas antri metai draustinyje stebima nuo 2017 metų – vertinama, kad ji yra stabili ir siekia 11–13 porų.

Lietuvos mastu reikšmingiausios griežlės populiacijos saugomos Nemuno deltos ir Ventos upės slėnio saugomose teritorijose.

Nevėžio kraštovaizdžio draustinio saugoma teritorija griežlei svarbi tuo, kad vidurio Lietuvoje, intensyvaus žemės ūkio regione, tai viena iš nedaugelio teritorijų, kur griežlė gali perėti tokiu gausumu.

REKLAMA

Pasak T. Tukačiausko, išplėtus draustinio ribas būtų ribojama naujų infrastruktūros objektų statyba.

Dėl draustinio ribų pakeitimo galės būti mokamos kompensacijos privačių miškų savininkams, kurių sklypuose būtų keičiama miškų grupė. Per artimiausius dešimt metų tam numatoma vidutiniškai po 185,10 euro per metus, iš viso – 1 tūkst. 851 euras.

Aplinkos ministerijos teigimu, draustinio ribos iki šiol nebuvo peržiūrėtos nuo 1997 metų, todėl kai kur nebeatitiko realių žemės sklypų, infrastruktūros ir kraštovaizdžio elementų ribų.

„Natura 2000“ – ES esantis saugomų teritorijų tinklas. Jis įkurtas 1992 metais, įgyvendinant Buveinių ir Paukščių direktyvas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų