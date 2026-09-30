Vyriausybė palaiko pelno mokesčio lengvatą laivybos įmonėms dar 10 metų

Vyriausybė pritarė tai numatančiam Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektui, jam dar turės pritarti Seimas.
Kaip teigia ministerija, lengvata padeda Lietuvos jūriniam verslui tarptautiniuose vandenyse konkuruoti su itin mažų mokesčių „patogios vėliavos“ valstybėmis, pavyzdžiui, Panama, Liberija ar Maršalo salomis.
Tonažo mokesčio schema – Europos Komisijos suderinta valstybės pagalbos forma, kuri Lietuvoje taikoma nuo 2007 metų. Specialus alternatyvus apmokestinimo būdas leidžia laivybos bendrovėms mokestį mokėti ne nuo faktiškai uždirbto pelno, o pagal jų laivų tonažą.
Tokias schemas taiko daugelis ES valstybių, tarp jų visos Baltijos jūros regiono šalys – Latvija, Estija, Lenkija, Suomija, Švedija, Danija ir Vokietija, taip pat Malta, Kipras ir Nyderlandai.
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