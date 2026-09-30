Vyriausybė pritaria valstybės rezervo atsargų naudojimui pratyboms „Vyčio skliautas 2026“

Kaip nurodyta Vyriausybės nutarimo projekte, šias atsargas planuojama perimti iki spalio 1 d.
Žemės ūkio ir maisto produktų atsargas, kurios nebus panaudotos pratybų metu, planuojama sugrąžinti į valstybės rezervą iki spalio 7 d. Tuo metu panaudotas – atkurti iki kitų metų kovo 1 d.
Kaip skelbta, Lietuvoje rugsėjo 25–spalio 3 dienomis vyksta didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos „Vyčio skliautas 2026“.
Jų metu tikrinama, kaip valstybė veiktų pablogėjus saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, organizuojant gyventojų evakavimą, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų tęstinumą bei perspėjimo sistemų veikimą.
Trečius metus vyksiančiose pratybose dalyvauja apie 3 tūkst. valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1 tūkst. savanorių.
Tuo metu rugsėjo 26 d. iki spalio 3 d. bus vykdoma imitacinė Vilniaus miesto bei kitų Baltarusijos pasienyje esančių savivaldybių gyventojų evakuacija kylant tariamai karinės intervencijos grėsmei iš Minsko pusės.
Praėjusią savaitę Vyriausybė pritarė, kad šiai pratybų daliai būtų naudojamos medicinos ir civilinės saugos priemonių atsargos iš valstybės rezervo.
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