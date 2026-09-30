Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Ministrų kabinetas nepritaria idėjai leisti maisto gamybą kitos paskirties patalpose

2026-09-30 13:43 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-30 13:43
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vyriausybė nepritaria „aušriečių“ siūlymui nuo 2027 metų leisti smulkių žemės ūkio produkcijos, maisto gamintojų veiklą ne tokios paskirties statinyje ar patalpose. 

Maisto prekės Kalvarijų turguje (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
GALERIJA (11)

Vyriausybė nepritaria „aušriečių“ siūlymui nuo 2027 metų leisti smulkių žemės ūkio produkcijos, maisto gamintojų veiklą ne tokios paskirties statinyje ar patalpose. 

REKLAMA
0

Vyriausybė trečiadienį pritarė Aplinkos ministerijos parengtai išvadai – nepritarti „aušriečių“ Remigijaus Žemaitaičio, Roberto Puchovičiaus, Tomo Domarko bei dar kelių parlamentarų iniciatyvai. Vyriausybės išvada bus teikiama Seimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Remigijus Žemaitaitis po FNTT kratų atvyko į Seimą

Baiminasi dėl pastatų paskirties reguliavimo susilpninimo

Anot ministerijos, pakeitimai susilpnintų pastatų paskirties reguliavimą.

REKLAMA
REKLAMA

„Leidžiant vykdyti žemės ūkio produktų gamybos veiklą neatsižvelgiant į statinio ar patalpos paskirtį būtų sudarytos prielaidos nukrypti nuo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų pagrindinių sprendinių, veiklą vykdyti tam nepritaikytuose statiniuose ar patalpose taip susilpninant statinių naudojimo pagal paskirtį principo reikšmę ir neužtikrinant šių sričių tarpusavio suderinamumo“, – teigia ministerija.

REKLAMA

Seimo narių parengtos Statybos įstatymo pataisos leistų žemės ūkio produktų gamybai naudoti patalpas ne pagal paskirtį, tačiau jose nebūtų galima veisti gyvūnų.

Taip pat siūloma numatyti, kad tokiu atveju verslas nedarytų žalos patalpų bendrasavininkams ir nekilnojamajam turtui, gyvenamajai aplinkai, nepažeistų kitų asmenų gyvenimo sąlygų.

Iniciatorių teigimu, išimtys labiausiai reikalingos žemdirbiams, smulkiems, vidutiniams ūkininkams, duonos kepėjams, mėsos rūkykloms.

Tuo metu ministerija juos kritikuoja nenustačius objektyvių kriterijų, ar veikla pažeistų kitų asmenų gyvenimą, kokia institucija tą veiklą vertintų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų