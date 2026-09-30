Ministrų kabinetas nepritaria idėjai leisti maisto gamybą kitos paskirties patalpose

Vyriausybė trečiadienį pritarė Aplinkos ministerijos parengtai išvadai – nepritarti „aušriečių“ Remigijaus Žemaitaičio, Roberto Puchovičiaus, Tomo Domarko bei dar kelių parlamentarų iniciatyvai. Vyriausybės išvada bus teikiama Seimui.
Baiminasi dėl pastatų paskirties reguliavimo susilpninimo
Anot ministerijos, pakeitimai susilpnintų pastatų paskirties reguliavimą.
„Leidžiant vykdyti žemės ūkio produktų gamybos veiklą neatsižvelgiant į statinio ar patalpos paskirtį būtų sudarytos prielaidos nukrypti nuo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų pagrindinių sprendinių, veiklą vykdyti tam nepritaikytuose statiniuose ar patalpose taip susilpninant statinių naudojimo pagal paskirtį principo reikšmę ir neužtikrinant šių sričių tarpusavio suderinamumo“, – teigia ministerija.
Seimo narių parengtos Statybos įstatymo pataisos leistų žemės ūkio produktų gamybai naudoti patalpas ne pagal paskirtį, tačiau jose nebūtų galima veisti gyvūnų.
Taip pat siūloma numatyti, kad tokiu atveju verslas nedarytų žalos patalpų bendrasavininkams ir nekilnojamajam turtui, gyvenamajai aplinkai, nepažeistų kitų asmenų gyvenimo sąlygų.
Iniciatorių teigimu, išimtys labiausiai reikalingos žemdirbiams, smulkiems, vidutiniams ūkininkams, duonos kepėjams, mėsos rūkykloms.
Tuo metu ministerija juos kritikuoja nenustačius objektyvių kriterijų, ar veikla pažeistų kitų asmenų gyvenimą, kokia institucija tą veiklą vertintų.