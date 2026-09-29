Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Slapta susituokę ir dukros susilaukę Jazzu ir Tadas Gryn atskleidė 1 jautrią detalę: ją išgirdęs ekspertas siunčia žinią

2026-09-29 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 19:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žinoma atlikėja Justė Arlauskaitė-Jazzu ir jos vyras, aktorius Tadas Gryn šiemet išgyvena ypatingus pokyčius – pora susilaukė pirmosios bendros atžalos ir surengė ilgai lauktas vestuves. Nors apie nėštumą pora ilgą laiką viešai nekalbėjo, dabar apie naują gyvenimo etapą jie prabyla kur kas atviriau. Savo naujausiame interviu garsi pora palietė ir jautrią bei aktualią temą, apie kurią garsiai kalba vis daugiau tėvų.

Žinoma atlikėja Justė Arlauskaitė-Jazzu ir jos vyras, aktorius Tadas Gryn šiemet išgyvena ypatingus pokyčius – pora susilaukė pirmosios bendros atžalos ir surengė ilgai lauktas vestuves. Nors apie nėštumą pora ilgą laiką viešai nekalbėjo, dabar apie naują gyvenimo etapą jie prabyla kur kas atviriau. Savo naujausiame interviu garsi pora palietė ir jautrią bei aktualią temą, apie kurią garsiai kalba vis daugiau tėvų.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Arlauskaitė-Jazzu ir T. Gryn atvirai pasakodami apie naują savo gyvenimo etapą LNK laidoje „Nuo... Iki...“ palietė itin jautrią visuomenėje temą – vyro dalyvavime moters gimdyme. Ir nors vis dar pasitaiko kalbų, kad vyrui gimdymo palatoje nėra tinkamiausia vieta, T. Gryn tvirtai nesutinka su tokia nuomone ir tikina, kad yra priešingai – kiekvienas vyras turi stovėti šalia savo moters ir ją palaikyti, jeigu tam tik leidžia galimybės. 

REKLAMA
REKLAMA

„Sakiau savo draugams, su kuriais kalbėjau: „Jūs privalote tame būti. Jūs neturite teisės palikti savo moters vienos gimdyti vaiko“, – sakė T. Gryn ir pridūrė, kad būti šalia moters bei ją palaikyti gimdymo metu buvo viena įdomiausių jo patirčių.

REKLAMA

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Justė Arlauskaitė-Jazzu, Tadas Gryn

Tačiau ar iš tiesų vyrui būtina būti šalia viso gimdymo metu ir kaip tokia patirtis gali paveikti poros santykius?

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su psichologu Edvardu Šidlausku, kuris papasakojo, kuo vyro buvimas šalia gali būti svarbus moteriai ir kodėl sprendimas dalyvauti gimdyme kiekvienai porai gali būti skirtingas.

Pasakė, ar vyrui svarbu dalyvauti gimdymo procese

Pasak E. Šidlausko, kalbant apie vyro dalyvavimą gimdyme svarbu atskirti du dalykus – buvimą šalia moters gimdymo namuose viso proceso metu ir tiesioginį dalyvavimą pačiame gimdyme, kai gimsta vaikas.

REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu kalbame apie dalyvavimą gimdymo namuose – būtina dalyvauti. Moteris tuo metu jaučiasi labai pažeidžiama, nesaugiai, bejėgė, ją kamuoja sąrėmiai ir visa kita.

Patikimas žmogus šalia, vyras, jai leidžia jaustis ramiau ir lengviau įveikti stresą, nesaugumo jausmą“, – teigia jis.

Psichologas sako, kad pats yra susidūręs su tokia patirtimi ne kartą ir pastebi, jog gimdymo namuose moteriai gali tekti susidurti su įvairiais iššūkiais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu moteris ten viena, jai reikia ir kažką atsinešti, ir pasirūpinti, ir suteikti pagalbą. Jai tikrai reikalingas žmogus šalia, asistavimas. Čia net be kalbų – aš rekomenduočiau dalyvauti“, – tikina jis.

Dalyvavimas pačiame gimdyme – individualus sprendimas

Anot psichologo, kalbant apie patį gimdymą, kai gimsta kūdikis, kiekviena pora turėtų spręsti individualiai.

REKLAMA

„Žinau, kad yra baimė, jog vyras, pamatęs gimdymą, vėliau gali nebebūti seksualiai traukiamas moters. Kai kurie vyrai netgi alpsta. Tačiau dalyvauti pačiame gimdyme tikrai nėra privaloma“, – sako E. Šidlauskas.

Psichologo teigimu, vyro dalyvavimas pačiame gimdyme savaime nei sustiprins, nei susilpnins poros ryšio – svarbiausia, kad sprendimas būtų priimtinas abiems.

REKLAMA

„Kas nori, tas dalyvauja. Pavyzdžiui, man vieną kartą siūlė perkirpti virkštelę, aš perkirpau. Kitą kartą taip pat siūlė, bet pasakiau, kad man to nereikia, man ir taip gerai, kad tiesiog gimsta vaikas“, – pasakoja jis.

Pašnekovas pažymi, kad jeigu vyras apskritai nenori dalyvauti pačiame gimdymo procese, jo versti taip pat nereikėtų.

„Jeigu ir vyrui, ir moteriai tai kažką duoda, jie jaučia, kad tai prasminga abiems, jai reikia palaikymo, o jam norisi dalyvauti, kai yra labai sunkus momentas jos gyvenime ir didžiulis skausmas – tuomet galima dalyvauti, tačiau vyro versti nereikia“, – teigia jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto, jo teigimu, buvimas šalia moters gimdymo namuose gali būti labai svarbus.

„Pats gimdymas yra privalomas procesas, bet dalyvavimas jame – ne. Vis dėlto dalyvauti ligoninėje aš tikrai rekomenduočiau: atnešti servetėlių, sulčių, paklausti, ko reikia, padėti moteriai. Tai tikrai svarbu“, – sako psichologas.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų