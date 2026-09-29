Slapta susituokę ir dukros susilaukę Jazzu ir Tadas Gryn atskleidė 1 jautrią detalę: ją išgirdęs ekspertas siunčia žinią

J. Arlauskaitė-Jazzu ir T. Gryn atvirai pasakodami apie naują savo gyvenimo etapą LNK laidoje „Nuo... Iki...“ palietė itin jautrią visuomenėje temą – vyro dalyvavime moters gimdyme. Ir nors vis dar pasitaiko kalbų, kad vyrui gimdymo palatoje nėra tinkamiausia vieta, T. Gryn tvirtai nesutinka su tokia nuomone ir tikina, kad yra priešingai – kiekvienas vyras turi stovėti šalia savo moters ir ją palaikyti, jeigu tam tik leidžia galimybės.
„Sakiau savo draugams, su kuriais kalbėjau: „Jūs privalote tame būti. Jūs neturite teisės palikti savo moters vienos gimdyti vaiko“, – sakė T. Gryn ir pridūrė, kad būti šalia moters bei ją palaikyti gimdymo metu buvo viena įdomiausių jo patirčių.
Tačiau ar iš tiesų vyrui būtina būti šalia viso gimdymo metu ir kaip tokia patirtis gali paveikti poros santykius?
Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su psichologu Edvardu Šidlausku, kuris papasakojo, kuo vyro buvimas šalia gali būti svarbus moteriai ir kodėl sprendimas dalyvauti gimdyme kiekvienai porai gali būti skirtingas.
Pasakė, ar vyrui svarbu dalyvauti gimdymo procese
Pasak E. Šidlausko, kalbant apie vyro dalyvavimą gimdyme svarbu atskirti du dalykus – buvimą šalia moters gimdymo namuose viso proceso metu ir tiesioginį dalyvavimą pačiame gimdyme, kai gimsta vaikas.
„Jeigu kalbame apie dalyvavimą gimdymo namuose – būtina dalyvauti. Moteris tuo metu jaučiasi labai pažeidžiama, nesaugiai, bejėgė, ją kamuoja sąrėmiai ir visa kita.
Patikimas žmogus šalia, vyras, jai leidžia jaustis ramiau ir lengviau įveikti stresą, nesaugumo jausmą“, – teigia jis.
Psichologas sako, kad pats yra susidūręs su tokia patirtimi ne kartą ir pastebi, jog gimdymo namuose moteriai gali tekti susidurti su įvairiais iššūkiais.
„Jeigu moteris ten viena, jai reikia ir kažką atsinešti, ir pasirūpinti, ir suteikti pagalbą. Jai tikrai reikalingas žmogus šalia, asistavimas. Čia net be kalbų – aš rekomenduočiau dalyvauti“, – tikina jis.
Dalyvavimas pačiame gimdyme – individualus sprendimas
Anot psichologo, kalbant apie patį gimdymą, kai gimsta kūdikis, kiekviena pora turėtų spręsti individualiai.
„Žinau, kad yra baimė, jog vyras, pamatęs gimdymą, vėliau gali nebebūti seksualiai traukiamas moters. Kai kurie vyrai netgi alpsta. Tačiau dalyvauti pačiame gimdyme tikrai nėra privaloma“, – sako E. Šidlauskas.
Psichologo teigimu, vyro dalyvavimas pačiame gimdyme savaime nei sustiprins, nei susilpnins poros ryšio – svarbiausia, kad sprendimas būtų priimtinas abiems.
„Kas nori, tas dalyvauja. Pavyzdžiui, man vieną kartą siūlė perkirpti virkštelę, aš perkirpau. Kitą kartą taip pat siūlė, bet pasakiau, kad man to nereikia, man ir taip gerai, kad tiesiog gimsta vaikas“, – pasakoja jis.
Pašnekovas pažymi, kad jeigu vyras apskritai nenori dalyvauti pačiame gimdymo procese, jo versti taip pat nereikėtų.
„Jeigu ir vyrui, ir moteriai tai kažką duoda, jie jaučia, kad tai prasminga abiems, jai reikia palaikymo, o jam norisi dalyvauti, kai yra labai sunkus momentas jos gyvenime ir didžiulis skausmas – tuomet galima dalyvauti, tačiau vyro versti nereikia“, – teigia jis.
Vis dėlto, jo teigimu, buvimas šalia moters gimdymo namuose gali būti labai svarbus.
„Pats gimdymas yra privalomas procesas, bet dalyvavimas jame – ne. Vis dėlto dalyvauti ligoninėje aš tikrai rekomenduočiau: atnešti servetėlių, sulčių, paklausti, ko reikia, padėti moteriai. Tai tikrai svarbu“, – sako psichologas.
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