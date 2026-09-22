Susituokė Justė Arlauskaitė-Jazzu ir Tadas Gryn

Apie tai J. Arlauskaitė-Jazzu paskelbė socialiniuose tinkluose.
Šia žinia pora neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
Susituokė Jazzu ir Tadas Gryn
„Mūsų šeimos šūkis galėtų būti: „PUBLIKA, NESTABDOM, KEIČIAM LIŪDESĮ Į JUDESĮ!“
Ir mes nestabdėm. Vasaros pradžioje įvyko mūsų vestuvės.
Faktas – jei labai nori kažką nuslėpti ir pasilikti sau, visada pavyks. Ir mums pavyko! Bet gandams vejant gandą, norime, kad sužinotumėte iš mūsų – mes jau vyras ir žmona!
Mūsų šventė įvyko birželį, artimiausių žmonių apsuptyje. Viskas pavyko dar geriau, nei svajojome ir planavome.
Padėkos draugams, kurie kartu kūrė šią šventę, tikrai bus, tik vėliau. (Norisi rašyti „mes niekur neskubam“, bet kai tiek visko įvyko per metus, būtų juokinga iš mūsų pusės).
O dabar tiesiog pasidžiaukime faktais ir meile.
Nestabdykit meilės!
Tadas & Justė Gryn“, – rašoma įraše.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Jazzu ir Tado sužadėtuvės įvyko 2026-ųjų kovą, atlikėjos koncerto metu.
Į sceną įžengęs vyras priklaupė ant kelio, o tūkstantinė minia negailėjo garsių ovacijų.
O dar visai neseniai pora paskelbė apie kitą didelį džiaugsmą – jiems gimė dukra Uma Aya Gryn.
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