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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paaiškėjo, kokią pavardę Jazzu pasirinko po vestuvių

2026-09-29 09:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 09:35
Pridėkite kaip šaltinį Google

Neseniai dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu ir aktorius Tadas Gryn paskelbė nuostabią naujieną – pora susituokė. Dabar paaiškėjo, kokią pavardę moteris pasirinko po vestuvių. 

Neseniai dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu ir aktorius Tadas Gryn paskelbė nuostabią naujieną – pora susituokė. Dabar paaiškėjo, kokią pavardę moteris pasirinko po vestuvių. 

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Dukros susilaukę ir vestuves iškėlę Justė ir Tadas davė atvirą interviu LNK laidai „Nuo... Iki...“

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Justė Arlauskaitė-Jazzu, Tadas Gryn

Paaiškėjo naujoji Jazzu pavardė

Čia paaiškėjo ir naujoji moters pavardė – dainininkė buvo pristatoma kaip Justė Gryn. 

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Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Jazzu ir Tado sužadėtuvės įvyko 2026-ųjų kovą, atlikėjos koncerto metu. 

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Į sceną įžengęs vyras priklaupė ant kelio, o tūkstantinė minia negailėjo garsių ovacijų. 

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O dar visai neseniai pora paskelbė apie kitą didelį džiaugsmą – jiems gimė dukra Uma Aya Gryn.

Prieš savaitę Justė ir Tadas atskleidė dar vieną naujieną – paaiškėjo, kad pora susituokė. 

Apie tai moteris paskelbė socialiniuose tinkluose. 

„Mūsų šeimos šūkis galėtų būti: „PUBLIKA, NESTABDOM, KEIČIAM LIŪDESĮ Į JUDESĮ!“ 

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Ir mes nestabdėm. Vasaros pradžioje įvyko mūsų vestuvės. 

Faktas – jei labai nori kažką nuslėpti ir pasilikti sau, visada pavyks. Ir mums pavyko! Bet gandams vejant gandą, norime, kad sužinotumėte iš mūsų – mes jau vyras ir žmona!

Mūsų šventė įvyko birželį, artimiausių žmonių apsuptyje. Viskas pavyko dar geriau, nei svajojome ir planavome.

Padėkos draugams, kurie kartu kūrė šią šventę, tikrai bus, tik vėliau. (Norisi rašyti „mes niekur neskubam“, bet kai tiek visko įvyko per metus, būtų juokinga iš mūsų pusės).

O dabar tiesiog pasidžiaukime faktais ir meile. 

Nestabdykit meilės!

Tadas & Justė Gryn“, – rašoma įraše.

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