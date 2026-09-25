Tado Gryn gerbėjams – liūdna žinia

Socialiniuose tinkluose buvo paskelbta, kad renginys buvo atšauktas.
Liūdna žinia
Apie tai pranešė Kazlų Rūdos kultūros centro Facebook puslapis. Jame nurodoma, kad spektaklis, turėjęs vykti rugsėjo 30-ąją, yra atšaukiamas.
Taip pat nurodyta informacija aktuali tiems, kurie jau turėjo bilietus. Facebook rašoma:
„DĖMESIO!
Rugsėjo 30 d. turėjęs vykti spektaklis „RIZIKINGA MEILĖ“ yra ATŠAUKIAMAS!
Dėl bilietų grąžinimo: bilietus įsigijusiems internetu, pinigai bus grąžinti į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.“
Bilietų platinimo svetainėje bilietai.lt apie stektaklį rašoma:
„Situacija nepaprasta, kai Tu įsimyli savo geriausio draugo dukterį. O jeigu tas geriausias draugas dar ir mafijos bosas, kuris pas Tave į butą ateina įvykdyti paskutinio savo „sandėrio“...
Kai įtampa pasiekia aukštumas, į duris pasibeldžia budistas kaimynas. Ir... viskas pasisuka netikėta linkme.
Diena nusimato tikrai nelengva.
Netikėtos situacijos, meilės aistros, intriguojantys siužeto posūkiai komedijoje „Rizikinga meilė.“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.