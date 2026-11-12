„Olympiacos“ Eurolygoje sutriuškino „Dubai“ ekipą

Dubajaus ekipa atsilaikė tik pirmajame kėlinyje, kurio pabaigoje vis tiek varžovus paleido per 7 taškus – 18:25. Antrajame ketvirtyje prabėgus 4 minutėms šeimininkai pirmą kartą įgijo dviženklį pranašumą – 37:26. Toks jis išliko ir įpusėjus mačui – 57:43.
Po didžiosios pertraukos „Olympiacos“ galutinai nutolo – sėkmingas spurtas leido pasiekti 20 taškų žymą – 69:49. Toliau nemažinę apsukų Eurolygos čempionai jau ėmė mindyti varžovus – 85:54. Po trijų kėlinių fiksuota 32 taškų persvara (86:54) aiškiai parodė, kad ketvirtas ketvirtis bus tik formalumas, kas ir nutiko.
„Olympiacos“: Evanas Fournier 28 (5/7 tritaškiai, 5 rez. perd., 28 naud. bal.), Aleksandras Vezenkovas 20 (26 naud. bal.), Cory Josephas 12, Mbaye Ndiaye 11 (6 atk. kam.), Codi Milleris-McIntyre‘as 10 (2/6 tritaškiai, 7 rez. perd.), Tyrique‘as Jonesas 8.
„Dubai“: Dwayne‘as Baconas 20, Mfiondu Kabengele 12 (6 atk. kam.), Džananas Musa 9 (3/15 metimai, 7 atk. kam.), Filipas Petruševas 8.
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