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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

36 kovos, nė vieno pralaimėjimo ir trys diržai ant kortos – Ennisui parinktas kitas varžovas

2026-11-12 22:46 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-12 22:46
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Vienas ryškiausių šiuolaikinio bokso talentų Jaronas „Bootsas“ Ennisas (36-0, 32 nokautai) ir britas Joshas Kelly (19-1-1, 9 nokautai) susitarė dėl itin svarbios kovos. Vasario 27 dieną Atlantoje (JAV) jie susikaus dėl trijų pasaulio čempionų diržų antro pusvidutinio svorio kategorijoje.

Jaronas Ennisas | Scanpix nuotr.

Vienas ryškiausių šiuolaikinio bokso talentų Jaronas „Bootsas“ Ennisas (36-0, 32 nokautai) ir britas Joshas Kelly (19-1-1, 9 nokautai) susitarė dėl itin svarbios kovos. Vasario 27 dieną Atlantoje (JAV) jie susikaus dėl trijų pasaulio čempionų diržų antro pusvidutinio svorio kategorijoje.

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Apie būsimą dvikovą trečiadienį oficialiai paskelbė „Matchroom Boxing“. Kova vyks „State Farm“ arenoje, o ant kortos bus pastatyti J. Ennisui priklausantys WBA ir WBO bei J. Kelly turimas IBF čempiono diržai.

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J. Ennisas į kovą žengs nepralaimėjęs – jo sąskaitoje 36 pergalės, iš kurių net 32 pasiektos nokautais. Filadelfijos atstovas šiemet pasiekė vieną didžiausių karjeros pergalių – septintajame raunde sustabdė Xanderį Zayasą ir suvienijo pasaulio čempiono diržus jau antroje skirtingoje kategorijoje. Anksčiau jis buvo iškovojęs ir pusvidutinio svorio kategorijos titulus, o diržus suvienijo po pergalės prieš Eimantą Stanionį.

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Tuo metu 19 pergalių, vieną pralaimėjimą ir vienas lygiąsias turintis J. Kelly pasaulio čempionu tapo sausį, kai įveikė Bachramą Murtazalijevą. Vienintelį pralaimėjimą britas patyrė prieš penkerius metus, kai nusileido Davidui Avanesijanui. Įdomu tai, kad pastarąjį boksininką vėliau įveikė pats J. Ennisas.

Liepos mėnesį J. Kelly apgynė savo titulą dvikovoje su Caoimhinu Agyarko ir netrukus viešai paragino surengti kovą su amerikiečiu.

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Būsimos dvikovos svarbą pabrėžė ir jos organizatorius Eddie Hearnas. Jis kovą pavadino „Keliu link absoliutaus čempiono titulo“ ir atskleidė, kad nugalėtojui atsivertų galimybė susitikti su WBC čempionu Sebastianu Fundora dėl visų keturių pagrindinių pasaulio čempiono diržų.

„Tai fantastiška čempionų titulų suvienijimo kova. Abu boksininkai yra puikūs pasaulio čempionai, o motyvacija čia akivaizdi – nugalėtojas turės tris diržus ir jam liks tik vienas žingsnis iki absoliutaus čempiono titulo“, – teigė E. Hearnas.

Tai bus pirmasis „Matchroom Boxing“ renginys Atlantoje. Organizatorius tikisi, kad vasario 27-oji taps svarbiu vakaru tiek boksininkams, tiek visam šio sporto pasauliui.

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