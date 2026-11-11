Fury ir Joshua kovai kilo netikėtų kliūčių: įsikišo Kardifo gyventojai

Po ilgų derybų dėl kovos vietos rugsėjo viduryje buvo galutinai sutarta, kad A. Joshua ir T. Fury susitiks Velse esančiame Kardife. Bilietai į vieną laukiamiausių pastarųjų metų bokso renginių buvo išparduoti rekordiškai greitai, tačiau dabar paaiškėjo, kad to nepakanka – organizatoriams dar reikia gauti leidimą renginį pratęsti iki vėlyvos nakties.
Kovos pradžia numatyta šeštadienį, gruodžio 12 dieną, apie 1 val. nakties vietos laiku, taip siekiant prisitaikyti prie JAV televizijos auditorijos. Vis dėlto „Principality“ stadionas įprastai turi laikytis komendanto valandos, o šįkart organizatoriai siekia gauti leidimą renginį tęsti net iki 3.30 val. nakties. Toks prašymas sulaukė dalies aplinkinių gyventojų pasipriešinimo. Jie nerimauja dėl triukšmo, galimų viešosios tvarkos pažeidimų ir naktį galinčių kilti nepatogumų. Vienas gyventojas, kurio žodžius cituoja „Mirror“, paragino miesto tarybą atmesti organizatorių prašymą.
„Taryba turėtų atidžiai įvertinti, ar toks darbo laiko pratęsimas tikrai būtinas ir ar galima užtikrinti, kad dėl jo nekiltų papildomo triukšmo, netvarkos bei kitų nepatogumų ankstyvomis ryto valandomis. Prašau atmesti dabartinį prašymą“, – teigė vietos gyventojas.
Kitas gyventojas baiminasi, kad dėl renginio jo šeimai gali tekti praleisti bemiegę naktį.
„Šūksniai, dainos ir neišvengiamas asocialus elgesys tokiu metu pažadins visus namuose, o vaikai bus pavargę ir patirs stresą. Suprantu, kad tai didžiulis sporto renginys miestui, tačiau leidimas jam tęstis iki paryčių sukels visišką chaosą tiems, kurie gyvena visai šalia stadiono. Visą naktį trunkančių linksmybių ir transporto trūkumo derinys yra tiesiog problemų receptas, o už tai teks mokėti mūsų gyventojams“, – piktinosi jis.
Kardifo miesto tarybos licencijų pakomitetis šį prašymą svarstys lapkričio 25 dieną. Nuo jo sprendimo priklausys, ar organizatoriai gaus leidimą pratęsti stadiono darbo laiką ir galės surengti kovą pagal numatytą planą. „Millennium Stadium plc“ bendrovė prašo išimtinio leidimo pratęsti renginio laiką, pabrėždama, kad toks atvejis būtų vienkartinis.
Tą patį vakarą planuojamas Deontay Wilderio ir Jai Opetaia susitikimas. Buvęs pasaulio sunkiasvorių čempionas D. Wilderis per pastarąsias ketverias kovas patyrė du pralaimėjimus, tačiau balandį teisėjų sprendimu įveikė Dereką Chisorą.
Tiesa, T. Fury mano, kad 41-erių amerikietis jau turėjo baigti profesionalo karjerą. Britas du kartus iš trijų akistatų nugalėjo D. Wilderį ir yra įsitikinęs, kad po paskutinio jų susitikimo 2021 metų spalį amerikietis neturėjo grįžti į ringą.
„Iš tikrųjų tai kvaila iš Deontay pusės. Jis neturėtų lipti į ringą, apskritai neturėtų būti šalia jo. Labai liūdna, kad šiam žmogui vis dar tenka kovoti, nors jis jau visiškai išsikvėpęs. Po paskutinės mano pergalės prieš jį jis daugiau niekada neturėjo kovoti. Tai turėjo būti pabaiga, tačiau gyvenimas verčia priimti tam tikrus sprendimus. Jeigu tave nokautuoja žmonės, kuriuos pats tikriausiai turėtum nokautuoti, metas pasitraukti. Wilderio ir Chisoros kova atrodė siaubingai. Chisorai jau turbūt 145 metai, tačiau jis atlaikė Wilderio smūgius, kurie anksčiau nokautuodavo varžovus. Jo smūgių jėgos nebėra – Chisora juos priėmė tiesiai į veidą nė nesusvyruodamas“, – „FightHype“ kalbėjo T. Fury.
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