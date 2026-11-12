UFC kovotojo naktis baigėsi ligoninėje: rastas be sąmonės naktinio klubo tualete

Apie incidentą ketvirtadienį pirmasis pranešė portalas TMZ. T. McMillenas buvo aptiktas Skotsdeilo mieste esančio klubo „Cake“ tualete. Į įvykio vietą atvykę pareigūnai kovotojui suleido naloksono – vaisto, naudojamo opioidų perdozavimo atvejais, – ir iškvietė pagalbą. Netrukus amerikietis buvo išvežtas į netoliese esančią ligoninę.
🚨 Tommy McMillen was rushed to a hospital in Arizona on Sunday after being found unresponsive in a nightclub bathroom Officers administered Narcan after spotting a “white, powdery substance” near him He was in stable condition upon arrival at the hospital, with no apparent life-threatening complications (via @TMZ)REKLAMAREKLAMA— Championship Rounds (@ChampRDS) November 12, 2026
Pranešama, kad T. McMillenas turėtų visiškai pasveikti.
Finikso mieste užaugęs kovotojas 2025 metų pabaigoje atkreipė UFC vadovo Dano White'o dėmesį pasirodymu „Contender Series“ turnyre. Vėliau jis sėkmingai debiutavo didžiausioje pasaulio MMA organizacijoje ir iškovojo tris pergales iš eilės, dvi iš jų – nokautais.
Bendras 28-erių amerikiečio rezultatas profesionalų MMA yra 12 pergalių ir nė vieno pralaimėjimo. Net dešimt kovų jis baigė anksčiau laiko.
Paskutinį kartą T. McMillenas į narvą žengė šių metų rugsėjį. Tikimasi, kad į kovas jis galės sugrįžti 2027 metų pradžioje, tačiau šis įvykis gali turėti įtakos UFC vadovų požiūriui į kovotoją.
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