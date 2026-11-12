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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC kovotojo naktis baigėsi ligoninėje: rastas be sąmonės naktinio klubo tualete

2026-11-12 22:35 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-12 22:35
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Nepralaimėjęs UFC kovotojas Tommy McMillenas (12-0) buvo rastas be sąmonės naktinio klubo tualete Arizonoje. 28-erių amerikietis skubiai nugabentas į ligoninę, o medikai įtaria atsitiktinį narkotinių medžiagų perdozavimą.

Tommy McMillenas | Scanpix nuotr.

Nepralaimėjęs UFC kovotojas Tommy McMillenas (12-0) buvo rastas be sąmonės naktinio klubo tualete Arizonoje. 28-erių amerikietis skubiai nugabentas į ligoninę, o medikai įtaria atsitiktinį narkotinių medžiagų perdozavimą.

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Apie incidentą ketvirtadienį pirmasis pranešė portalas TMZ. T. McMillenas buvo aptiktas Skotsdeilo mieste esančio klubo „Cake“ tualete. Į įvykio vietą atvykę pareigūnai kovotojui suleido naloksono – vaisto, naudojamo opioidų perdozavimo atvejais, – ir iškvietė pagalbą. Netrukus amerikietis buvo išvežtas į netoliese esančią ligoninę.

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Pranešama, kad T. McMillenas turėtų visiškai pasveikti.

Finikso mieste užaugęs kovotojas 2025 metų pabaigoje atkreipė UFC vadovo Dano White'o dėmesį pasirodymu „Contender Series“ turnyre. Vėliau jis sėkmingai debiutavo didžiausioje pasaulio MMA organizacijoje ir iškovojo tris pergales iš eilės, dvi iš jų – nokautais.

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Bendras 28-erių amerikiečio rezultatas profesionalų MMA yra 12 pergalių ir nė vieno pralaimėjimo. Net dešimt kovų jis baigė anksčiau laiko.

Paskutinį kartą T. McMillenas į narvą žengė šių metų rugsėjį. Tikimasi, kad į kovas jis galės sugrįžti 2027 metų pradžioje, tačiau šis įvykis gali turėti įtakos UFC vadovų požiūriui į kovotoją.

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