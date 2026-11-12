Po skandalingų muštynių Abu Dabyje – McGregoro žinutė ir UFC kovotojų pasipiktinimas

Trečiadienį pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip Chabibo pusbrolis Abu Dabyje viešbučio vestibiulyje užpuola buvusį UFC čempioną M. Dvališvilį. Kartvelas tuo metu davė interviu prieš šeštadienį vyksiančiame RAF laisvųjų imtynių turnyre numatytą dvikovą su Marlonu Moraesu.
Incidentas sulaukė didelio atgarsio kovinio sporto pasaulyje. U. Nurmagomedovo veiksmus sukritikavo ne vienas žinomas UFC kovotojas, o dabar į diskusiją įsitraukė ir buvęs dviejų svorio kategorijų UFC čempionas C. McGregoras.
Airis savo paskyroje socialiniame tinkle „X“ tiesiogiai nepaminėjo nei U. Nurmagomedovo, nei M. Dvališvilio, tačiau jo žinutė buvo siejama būtent su šiuo incidentu.
„Man labai patinka, kad dabar populiarėja grotažymės „CONOR WAS RIGHT“ ir „CONOR WAS RIGHT ALL ALONG“ (liet. „Connoras buvo teisus“ ir „Connoras visą laiką buvo teisus“). Ačiū jums, myliu jus visus! Tai tik meilė, nepamirškite savo tikslo!“ – rašė C. McGregoras.
I’m loving the #CONORWASRIGHT #CONORWASRIGHTALLALONG trending right now! Thanks guys, I love you all too! ❤️🙏 It’s all love, keep your eyes on the prize!REKLAMAREKLAMA— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 11, 2026
Vėliau airis pasidalijo ir redaguota garsiojo 2018 metų incidento nuotrauka. Tuomet prieš kovą su Ch. Nurmagomedovu C. McGregoras išdaužė dagestanietį vežusio autobuso langą, sviesdamas į jį vežimėlį. Už šį išpuolį jam buvo pateikti trys kaltinimai dėl sunkaus užpuolimo ir vienas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Naujoje nuotraukos versijoje paties C. McGregoro veidas pakeistas kito buvusio čempiono Ilios Topurios atvaizdu. Būtent jis pirmasis paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas U. Nurmagomedovo išpuolis prieš M. Dvališvilį. I. Topuria yra artimas kartvelo draugas.
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Po naujausio incidento socialiniuose tinkluose taip pat vėl prisiminti ankstesni C. McGregoro pasisakymai apie Ch. Nurmagomedovą. Prieš 2018 metų jųdviejų kovą airis teigė, kad rusas dažnai būna apsuptas didelės palydos ir taip siekia įbauginti varžovus.
„Sugrįžau dėl meilės šiam sportui ir tam, kad užčiaupčiau šį žmogų – mažą žiurkę, mažą niekšą, kuris jaučiasi kietas tik būryje kitų žmonių. Toks žmogus tampa drąsesnis, kai būna būryje, tačiau likęs vienas, susidūręs su panašia situacija, išsigąsta“, – tuomet kalbėjo C. McGregoras.
Po U. Nurmagomedovo išpuolio šie žodžiai vėl išplito internete. Dalis gerbėjų atkreipė dėmesį, kad Abu Dabyje dagestaniečių kovotojas užpuolė M. Dvališvilį, kuris tuo metu buvo tik su vienu draugu, o pats U. Nurmagomedovas buvo apsuptas gausios komandos.
Kritikos U. Nurmagomedovui negailėjo ir kiti UFC kovotojai. Alexas Hernandezas pasipiktino tuo, kad išpuolis, jo manymu, buvo iš anksto suplanuotas ir dar filmuojamas.
Alex Hernandez and Brandon Royval react to footage of Usman Nurmagomedov and his team jumping Merab Dvalishvili: “That's the most lame, deplorable shit of all time. Walking up, they've already got the camera out. They had a huddle, discussed it, and then walked over, tapped him, slapped him. They were filming it too, which is crazy. Just the fact that they premeditated it, filmed it... I don't understand what the angle was on that or what they expected to come of it.” - @TheGreat155 "You know what's the coolest thing out of all that? The dude that he was with held it down, bro. It was like 10 on 2." - @brandonroyvalREKLAMA— Ariel Helwani (@arielhelwani) November 11, 2026
„Tai pats apgailėtiniausias ir niekingiausias dalykas, kokį esu matęs. Jie priėjo jau išsitraukę kameras. Prieš tai susibūrė, viską aptarė, o tada nuėjo prie jo, bakstelėjo ir trenkė per veidą. Jie dar ir filmavo visą situaciją – tai tiesiog beprotiška. Nesuprantu, ko jie siekė ir ko tikėjosi iš tokio poelgio“, – sakė A. Hernandezas.
Brandonas Royvalis savo ruožtu išskyrė M. Dvališvilį lydėjusio žmogaus elgesį. Pasak kovotojo, šis nepasitraukė net ir pamatęs, kiek daug buvo užpuolikų.
„Žinote, kas man visame tame labiausiai patiko? Vaikinas, buvęs kartu su Merabu, neatsitraukė ir liko šaliajo. Juk jų buvo maždaug dešimt prieš du“, – teigė B. Royvalis.
Dagestaniečių būrio elgesį kritikavo ir kiti UFC kovotojai.
That was a dirty move by the Russians— Ricky Simón (@RickySimonUFC) November 11, 2026
I have seen this before . It’s not a man thing jumping in group against 1 or 2 guys . On my point of view when you walking around with group of men tells a lot about your personality. Men’s walks with woman or alone.— Paulo Costa (@BorrachinhaMMA) November 11, 2026
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