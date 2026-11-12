Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Po skandalingų muštynių Abu Dabyje – McGregoro žinutė ir UFC kovotojų pasipiktinimas

2026-11-12 22:03 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-12 22:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Conoras McGregoras nepraleido progos pasisakyti po plačiai nuskambėjusio Usmano Nurmagomedovo išpuolio prieš Merabą Dvališvilį. Airis socialiniuose tinkluose paskelbė žinutę, kurią daugelis susiejo su jo ilgamete priešprieša su buvusiu UFC čempionu Chabibu Nurmagomedovu.

Conoras McGregoras | Instagram.com nuotr

Conoras McGregoras nepraleido progos pasisakyti po plačiai nuskambėjusio Usmano Nurmagomedovo išpuolio prieš Merabą Dvališvilį. Airis socialiniuose tinkluose paskelbė žinutę, kurią daugelis susiejo su jo ilgamete priešprieša su buvusiu UFC čempionu Chabibu Nurmagomedovu.

REKLAMA
0

Trečiadienį pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip Chabibo pusbrolis Abu Dabyje viešbučio vestibiulyje užpuola buvusį UFC čempioną M. Dvališvilį. Kartvelas tuo metu davė interviu prieš šeštadienį vyksiančiame RAF laisvųjų imtynių turnyre numatytą dvikovą su Marlonu Moraesu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Incidentas sulaukė didelio atgarsio kovinio sporto pasaulyje. U. Nurmagomedovo veiksmus sukritikavo ne vienas žinomas UFC kovotojas, o dabar į diskusiją įsitraukė ir buvęs dviejų svorio kategorijų UFC čempionas C. McGregoras.

REKLAMA
REKLAMA

Airis savo paskyroje socialiniame tinkle „X“ tiesiogiai nepaminėjo nei U. Nurmagomedovo, nei M. Dvališvilio, tačiau jo žinutė buvo siejama būtent su šiuo incidentu.

REKLAMA

„Man labai patinka, kad dabar populiarėja grotažymės „CONOR WAS RIGHT“ ir „CONOR WAS RIGHT ALL ALONG“ (liet. „Connoras buvo teisus“ ir „Connoras visą laiką buvo teisus“). Ačiū jums, myliu jus visus! Tai tik meilė, nepamirškite savo tikslo!“ – rašė C. McGregoras.

Vėliau airis pasidalijo ir redaguota garsiojo 2018 metų incidento nuotrauka. Tuomet prieš kovą su Ch. Nurmagomedovu C. McGregoras išdaužė dagestanietį vežusio autobuso langą, sviesdamas į jį vežimėlį. Už šį išpuolį jam buvo pateikti trys kaltinimai dėl sunkaus užpuolimo ir vienas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Naujoje nuotraukos versijoje paties C. McGregoro veidas pakeistas kito buvusio čempiono Ilios Topurios atvaizdu. Būtent jis pirmasis paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas U. Nurmagomedovo išpuolis prieš M. Dvališvilį. I. Topuria yra artimas kartvelo draugas.

Po naujausio incidento socialiniuose tinkluose taip pat vėl prisiminti ankstesni C. McGregoro pasisakymai apie Ch. Nurmagomedovą. Prieš 2018 metų jųdviejų kovą airis teigė, kad rusas dažnai būna apsuptas didelės palydos ir taip siekia įbauginti varžovus.

„Sugrįžau dėl meilės šiam sportui ir tam, kad užčiaupčiau šį žmogų – mažą žiurkę, mažą niekšą, kuris jaučiasi kietas tik būryje kitų žmonių. Toks žmogus tampa drąsesnis, kai būna būryje, tačiau likęs vienas, susidūręs su panašia situacija, išsigąsta“, – tuomet kalbėjo C. McGregoras.

REKLAMA

Po U. Nurmagomedovo išpuolio šie žodžiai vėl išplito internete. Dalis gerbėjų atkreipė dėmesį, kad Abu Dabyje dagestaniečių kovotojas užpuolė M. Dvališvilį, kuris tuo metu buvo tik su vienu draugu, o pats U. Nurmagomedovas buvo apsuptas gausios komandos.

Kritikos U. Nurmagomedovui negailėjo ir kiti UFC kovotojai. Alexas Hernandezas pasipiktino tuo, kad išpuolis, jo manymu, buvo iš anksto suplanuotas ir dar filmuojamas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tai pats apgailėtiniausias ir niekingiausias dalykas, kokį esu matęs. Jie priėjo jau išsitraukę kameras. Prieš tai susibūrė, viską aptarė, o tada nuėjo prie jo, bakstelėjo ir trenkė per veidą. Jie dar ir filmavo visą situaciją – tai tiesiog beprotiška. Nesuprantu, ko jie siekė ir ko tikėjosi iš tokio poelgio“, – sakė A. Hernandezas.

REKLAMA

Brandonas Royvalis savo ruožtu išskyrė M. Dvališvilį lydėjusio žmogaus elgesį. Pasak kovotojo, šis nepasitraukė net ir pamatęs, kiek daug buvo užpuolikų.

„Žinote, kas man visame tame labiausiai patiko? Vaikinas, buvęs kartu su Merabu, neatsitraukė ir liko šaliajo. Juk jų buvo maždaug dešimt prieš du“, – teigė B. Royvalis.

Dagestaniečių būrio elgesį kritikavo ir kiti UFC kovotojai.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų