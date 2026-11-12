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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Net neutrali vėliava nepadės: Suomija uždraudė Rusijos atletams įvažiuoti į šalį

2026-11-12 21:30 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-12 21:30
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Suomijos vyriausybė ketvirtadienį paskelbė, kad nuo lapkričio 16 dienos Rusijos sportininkams bus uždrausta atvykti į šalį dalyvauti varžybose. Draudimas galios visų sporto šakų atstovams, įskaitant tuos, kuriems leista startuoti po neutralia vėliava.

Slidinėjimas | Scanpix nuotr.

Suomijos vyriausybė ketvirtadienį paskelbė, kad nuo lapkričio 16 dienos Rusijos sportininkams bus uždrausta atvykti į šalį dalyvauti varžybose. Draudimas galios visų sporto šakų atstovams, įskaitant tuos, kuriems leista startuoti po neutralia vėliava.

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Šis sprendimas yra platesnių Suomijos apribojimų Rusijos piliečiams dalis. Šalis griežtina trumpalaikio atvykimo su Šengeno vizomis sąlygas, o dirbti Suomijoje Rusijos piliečiams bus leidžiama tik tais atvejais, kai jų veikla bus laikoma būtina nacionaliniams interesams.

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„Kol Rusija tęsia agresijos karą, jos sportininkams nėra ko veikti Suomijoje“, – pareiškė Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtonen.

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Toks sprendimas gali turėti tiesioginių pasekmių jau netrukus vyksiančioms tarptautinėms varžyboms. Lapkričio pabaigoje Rukoje prasidės pirmasis šio sezono pasaulio slidinėjimo taurės etapas. Tarptautinė slidinėjimo federacija (FIS) jau buvo leidusi keliems Rusijos slidininkams dalyvauti varžybose su neutralia vėliava, o Rusija netgi paskelbė į Suomiją vyksiančios rinktinės sudėtį.

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Suomijos draudimas įsigalios prieš pat šias varžybas, todėl Rusijos sportininkų dalyvavimas Rukoje tampa itin abejotinas.

Šis klausimas aktualus ir kitoms sporto šakoms. Vyksta diskusijos dėl Rusijos rinktinės sugrįžimo į kitų metų pasaulio ledo ritulio čempionatą, kuris bus rengiamas Vokietijoje. Sporto arbitražo teismas (CAS) yra nusprendęs, kad Rusijai turėtų būti leista sugrįžti į šias varžybas.

Tiesa, Suomijos draudimas įsigalios jau po šį mėnesį šalyje numatytų dvejų NHL rungtynių, kuriose turėtų dalyvauti ir Rusijos ledo ritulininkai.

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