NKL: telšiškių grįžimas į pergales, nutrūkusi „Palangos“ serija

Rungtynių pradžioje vyko atkakli kova. Pirmajame kėlinyje svečiai buvo trumpam išsiveržę į priekį (14:11), tačiau šeimininkai susigrąžino iniciatyvą ir po dešimties minučių pirmavo 16:14.
Antrajame ketvirtyje „Sūduva“ pamažu didino atotrūkį. Kėlinį laimėję 25:21, marijampoliečiai į ilgąją pertrauką išėjo turėdami 6 taškų persvarą (41:35).
Po pertraukos šeimininkai dar labiau įsibėgėjo. Trečiąjį ketvirtį laimėjusi 23:15, „Sūduva“ prieš lemiamą kėlinį buvo priekyje 64:50.
Ketvirtajame kėlinyje Marijampolės ekipos pranašumas buvo išaugęs iki 16 taškų. Nors palangiškiai paskutinį ketvirtį laimėjo 28:24, rimčiau priartėti prie varžovų jiems nepavyko.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Rytis Pipiras, pelnęs 15 taškų, atkovojęs 8 kamuolius, atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 22 naudingumo balus.
Matas Jucikas pridėjo 13 taškų, Tautvydas Kliučinykas – 12, o Justinas Jogminas pelnė 11 taškų, atkovojo 9 kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų.
„Palangos“ gretose išsiskyrė Titas Januševičius. Gynėjas pelnė 21 tašką, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 30 naudingumo balų.
Antanas Udras pridėjo 15 taškų, o Williamas Jenkinsas pasižymėjo dvigubu dubliu – 11 taškų ir 14 atkovotų kamuolių.
„Sūduva“ laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (45:36), taikliau metė tritaškius (10/28 prieš 3/13), o šeimininkų atsarginiai žaidėjai surinko 42 taškus, kai „Palangos“ suolelis pridėjo 25.
„Sūduva“: Rytis Pipiras 15, Matas Jucikas 13, Tautvydas Kliučinykas 12, Justinas Jogminas 11, Domantas Vilys ir Justinas Ramanauskas po 9.
„Palanga“: Titas Januševičius 21, Antanas Udras 15, Williamas Jenkinsas 11, Gediminas Leščiauskas ir Julius Jucikas po 8.
„Telšiai“ reabilitavosi po nesėkmės
Po pirmojo sezono pralaimėjimo į pergalių kelią sugrįžo „Telšiai“ (12/1). Mariaus Kiltinavičiaus auklėtiniai namuose 91:67 (21:18, 25:14, 27:20, 18:15) įveikė Alytaus „Patriotus“ (7/6).
Rungtynių pradžioje komandos žengė koja kojon, o po pirmojo kėlinio telšiškiai turėjo minimalią persvarą (21:18).
Antrajame ketvirtyje šeimininkai perėmė iniciatyvą. „Telšiai“ laimėjo atkarpą 25:14 ir į ilgąją pertrauką išėjo pirmaudami 46:32.
Po pertraukos Žemaitijos klubas nemažino apsukų. Trečiąjį kėlinį laimėję 27:20, telšiškiai prieš lemiamas dešimt minučių susikrovė 21 taško pranašumą (73:52).
Ketvirtajame kėlinyje šeimininkų persvara buvo išaugusi iki 28 taškų, o „Patriotams“ pakeisti rungtynių eigos nebepavyko.
Nugalėtojams daugiausiai taškų pelnė Kevonas Voylesas – 19 (4 atk. kam., 21 naud. bal.). Keishawnas Davidsonas pridėjo 16 taškų, o Julius Kazakauskas ir Quintonas Robertsonas surinko po 15.
Julius Kazakauskas taip pat atkovojo 7 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 27 naudingumo balus.
Pralaimėjusiųjų gretose rezultatyviausias buvo debiutavęs M. Užupis. 33-ejų puolėjas per beveik 35 minutes pelnė 17 taškų (2/5 dvit., 4/5 trit., 1/2 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 19 naudingumo balų.
Darnellas Brodie pridėjo 15 taškų ir 6 atkovotus kamuolius, o Channonas Hallas pelnė 12 taškų.
„Telšiai“ gerokai taikliau atakavo iš toli (10/24 trit., 41,7 proc.) nei varžovai (5/22 trit., 22,7 proc.) ir laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių 36:25.
„Telšiai“: Kevonas Voylesas 19, Keishawnas Davidsonas 16, Julius Kazakauskas ir Quintonas Robertsonas po 15, Deividas Rasys 10.
„Patriotai“: Marijus Užupis 17, Darnellas Brodie 15, Channonas Hallas 12, Karolis Guščikas 8, Jamesas Williamsas 7.
Šakiškiai pranoko „Kretingą“
Šakių „Vytis-VDU“ (8/3) iškovojo aštuntąją pergalę NKL čempionate. Šakių ekipa namuose 107:98 (28:17, 28:24, 24:28, 27:29) įveikė Kretingos „Kretingą-FlexBlow“ (2/11).
Šeimininkai iniciatyvą perėmė jau pirmajame kėlinyje, kurį laimėjo 28:17. Iki ilgosios pertraukos šakiškiai pranašumą padidino iki 15 taškų (56:41).
Trečiajame ketvirtyje „Vytis-VDU“ buvo susikrovęs 21 taško persvarą, tačiau kretingiškiai nepasidavė ir sumažino atsilikimą. Po trijų kėlinių šeimininkai pirmavo 80:69.
Paskutinį ketvirtį svečiai laimėjo 29:27, bet panaikinti viso deficito nepajėgė. Šakių komanda triumfavo 107:98.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Arūnas Rimkus, pelnęs 21 tašką, atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 25 naudingumo balus. Artūras Vilutis pridėjo 17 taškų, Jokūbas Rubinas ir Paulius Veltus – po 16, o Rokas Norutis – 14.
Kretingos ekipai Klaidas Metrikis pelnė 27 taškus, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 29 naudingumo balus. Justinas Youngas įmetė 26 taškus ir surinko 30 naudingumo balų, o Rytis Zabita pasižymėjo dvigubu dubliu – 11 taškų ir 12 atkovotų kamuolių.
„Vytis-VDU“: Arūnas Rimkus 21, Artūras Vilutis 17, Jokūbas Rubinas ir Paulius Veltus po 16, Rokas Norutis 14.
„Kretinga-FlexBlow“: Klaidas Metrikis 27, Justinas Youngas 26, Rytis Zabita 11, Justas Žiubrys ir Jalenas Warrenas po 9.
14 taškų deficitą panaikinusi „M Basket“ po pratęsimo palaužė „Perlą Go“
Permainingoje NKL dvikovoje Mažeikių „M Basket“ (3/10) savo aikštėje po pratęsimo 103:96 (9:20, 24:22, 29:23, 23:20, 18:11) įveikė Vilkaviškio „Perlą Go“ (5/8).
Rungtynių pradžia šeimininkams susiklostė nesėkmingai. Pirmajame kėlinyje vos 9 taškus pelnę mažeikiškiai atsiliko 9:20, o antrajame ketvirtyje svečiai buvo susikrovę ir 14 taškų pranašumą.
Vis dėlto „M Basket“ pamažu mažino deficitą. Iki ilgosios pertraukos šeimininkai priartėjo iki 33:42, o po trijų kėlinių komandas skyrė vos 3 taškai (62:65).
Ketvirtajame kėlinyje užvirė atkakli kova. Mažeikiškiai ne tik panaikino atsilikimą, bet ir patys buvo išsiveržę į priekį. Vis dėlto per pagrindinį laiką nugalėtojas nepaaiškėjo – 85:85.
Pratęsime šeimininkai perėmė iniciatyvą ir papildomą penkių minučių atkarpą laimėjo 18:11, taip užsitikrindami pergalę 103:96.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Tautvydas Kupstas, pelnęs 22 taškus, pataikęs 4 tritaškius iš 9 ir surinkęs 20 naudingumo balų. Arvydas Gydra pridėjo 19 taškų, atkovojo 7 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 23 naudingumo balus.
Artemas Lopuchovas pelnė 14 taškų, Royce’as Williamsas – 13.
Vilkaviškio ekipoje išsiskyrė Emilis Bartninkas, pelnęs 23 taškus, atkovojęs 7 kamuolius ir surinkęs 24 naudingumo balus. Mantvydas Žukauskas pridėjo 19 taškų, o Jordanas Staffordas – 15.
Nors vilkaviškiečiai laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (51:34), mažeikiškiai tiksliau metė baudų metimus (21/26, 80,8 proc.) ir surinko daugiau taškų po varžovų klaidų (16:9).
„M Basket“: Tautvydas Kupstas 22, Arvydas Gydra 19, Artemas Lopuchovas 14, Royce’as Williamsas 13, Edgaras Preibys, Ja’quavianas Florence’as ir Domas Urbaitis po 9.
„Perlas Go“: Emilis Bartninkas 23, Mantvydas Žukauskas 19, Jordanas Nigelas Staffordas 15, Paulius Danisevičius 11, Titas Pažarauskas 9.
26 taškus pelnęs K.Duke’as padėjo „Omega-Tauras-LSU“ sutriuškinti „Atletą“
NKL pirmenybėse užtikrintą pergalę iškovojo Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“, kuri išvykoje 96:75 (27:23, 26:19, 20:20, 23:13) įveikė Kauno r. „Atletą“ (2/11).
Svečiai iniciatyvą perėmė dar pirmajame kėlinyje, kurį laimėjo 27:23. Antrajame ketvirtyje „Omega-Tauras-LSU“ (7/6) padidino apsukas ir prieš ilgąją pertrauką susikrovė dviženklį pranašumą – 53:42.
Po pertraukos aikštėje vyko lygi kova. Trečiąjį kėlinį komandos sužaidė 20:20, todėl prieš lemiamas dešimt minučių svečiai išlaikė 11 taškų persvarą (73:62).
Ketvirtajame kėlinyje „Omega-Tauras-LSU“ galutinai įtvirtino savo pranašumą. Šarūno Zablockio auklėtiniai laimėjo atkarpą 23:13 ir šventė pergalę 21 taško skirtumu.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Kyle’as Duke’as Simpsonas, pelnęs 26 taškus (10/12 dvit., 2/5 trit.), atkovojęs 4 kamuolius, atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 28 naudingumo balus.
Prie pergalės svariai prisidėjo ir Ignas Vaitkus, kuris per 29 minutes pelnė 18 taškų (6/8 dvit., 2/4 trit.), atkovojo 4 kamuolius bei surinko 23 naudingumo balus. Giedrius Stankevičius pridėjo 15 taškų, Simas Šliogeris – 13.
„Atleto“ gretose rezultatyviausias buvo Arnas Vaištaras, surinkęs 13 taškų, 4 atkovotus kamuolius ir 6 rezultatyvius perdavimus. Titas Didžgalvis, Vytautas Meištas ir Šarūnas Morkevičius pelnė po 10 taškų.
Vienu svarbiausių pergalės veiksnių tapo svečių dominavimas baudos aikštelėje. „Omega-Tauras-LSU“ pataikė net 36 dvitaškius iš 51 (70,6 proc.), o „Atletas“ realizavo 22 iš 45 (48,9 proc.).
Svečiai taip pat gerokai pranoko varžovus pagal taškus po klaidų (23:7) ir rezultatyvius perdavimus (23:19).
„Omega-Tauras-LSU“: Kyle’as Duke’as Simpsonas 26, Ignas Vaitkus 18, Giedrius Stankevičius 15, Simas Šliogeris 13, Jacobas Cookas 10, Jadenas Flournoy 6.
„Atletas“: Arnas Vaištaras 13, Titas Didžgalvis, Vytautas Meištas ir Šarūnas Morkevičius po 10, Aistis Lukoševičius 9, Justas Sadauskas 7.
V.Lipkevičiaus solidus pasirodymas ir K.Kokoškos tritaškiai pražudė „Olimpą“
NKL čempionate dar vieną pergalę iškovojo Jurbarko „Jurbarkas-Karys-Manvesta“ (11/1), namuose 93:82 (21:16, 23:11, 22:29, 27:26) įveikęs Plungės „Olimpą“ (7/6).
Jurbarkiečiai rungtynes pradėjo sėkmingiau ir po pirmojo kėlinio pirmavo 21:16. Antrajame ketvirtyje šeimininkai dar labiau padidino apsukas. Varžovams leidę pelnyti vos 11 taškų, jie prieš ilgąją pertrauką susikrovė solidų 17 taškų pranašumą (44:27).
Po pertraukos „Olimpas“ ėmė mažinti atsilikimą. Trečiąjį kėlinį svečiai laimėjo 29:22 ir prieš lemiamą ketvirtį priartėjo iki 10 taškų (56:66).
Vis dėlto jurbarkiečiai iniciatyvos iš rankų nepaleido. Ketvirtajame kėlinyje šeimininkai išsaugojo dviženklę persvarą ir įtvirtino pergalę 93:82.
Didžiausias Jurbarko ekipos pranašumas rungtynėse siekė 20 taškų. Šeimininkai pirmavo 33 min. 37 sek., o „Olimpas“ priekyje buvo 3 min. 6 sek.
Nugalėtojų gretose išsiskyrė Vytenis Lipkevičius, pelnęs 17 taškų (8/8 dvit.), atkovojęs 6 kamuolius, atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 30 naudingumo balų.
Tiek pat taškų pridėjo Karolis Kokoška, pataikęs 5 tritaškius iš 9 bandymų. Tomas Zdanavičius surinko 13 taškų, Saulius Kulvietis – 12.
Nors Mindaugas Stašys pelnė 9 taškus, jis buvo itin svarbus organizuojant komandos puolimą. Gynėjas atliko net 11 rezultatyvių perdavimų, atkovojo 5 kamuolius ir surinko 24 naudingumo balus.
„Olimpo“ gretose rezultatyviausias buvo Thomasas Milesas, pelnęs 26 taškus (4/8 trit.), atkovojęs 7 kamuolius ir surinkęs 27 naudingumo balus. Najeebas Ali Muhammadas pridėjo 21 tašką, o Vladyslavas Mustiatsa ir Emmanuelis Byrdas pelnė po 10.
Jurbarkiečiai išsiskyrė komandiniu puolimu – atliko net 27 rezultatyvius perdavimus, kai varžovai jų surinko 11. Šeimininkai taip pat gerokai taikliau atakavo iš dviejų taškų zonos (66,7 proc. prieš 46,5 proc.) ir pelnė daugiau taškų greitosiose atakose (19:11).
„Jurbarkas-Karys-Manvesta“: Vytenis Lipkevičius ir Karolis Kokoška po 17, Tomas Zdanavičius 13, Saulius Kulvietis 12, Norbertas Giga ir Mindaugas Stašys po 9, Justas Nausėdas 7.
„Olimpas“: Thomasas Milesas 26, Najeebas Ali Muhammadas 21, Vladyslavas Mustiatsa ir Emmanuelis Byrdas po 10, Matas Mačijauskas 8, Ignas Razutis 5.
Po nesėkmingos pirmosios rungtynių pusės atsitiesę „Kėdainiai“ nepasivijo klaipėdiečių
NKL čempionate pergalę išvykoje iškovojo Klaipėdos „Neptūnas-II“ (9/4), kuris Kėdainiuose 77:71 (19:12, 18:11, 18:24, 22:24) įveikė „Kėdainių“ ekipą (4/9).
Rungtynių pradžioje iniciatyvą perėmė svečiai. Pirmąjį kėlinį klaipėdiečiai laimėjo 19:12, o antrajame dar labiau padidino pranašumą. Kėdainių komandai per ketvirtį leidę pelnyti vos 11 taškų, „Neptūnas-II“ prieš ilgąją pertrauką pirmavo 37:23.
Po pertraukos šeimininkai ėmė mažinti atsilikimą. Trečiąjį ketvirtį „Kėdainiai BC“ laimėjo 24:18 ir prieš lemiamas dešimt minučių priartėjo iki aštuonių taškų (47:55).
Ketvirtajame kėlinyje kėdainiečiai toliau vijosi varžovus, tačiau svečiai išlaikė pranašumą. Nors šeimininkai antrąją rungtynių pusę laimėjo 48:40, to nepakako išvengti pralaimėjimo.
Didžiausias „Neptūno-II“ pranašumas siekė 18 taškų. Klaipėdiečiai pirmavo net 34 min. 19 sek., o šeimininkai priekyje buvo vos 3 min. 59 sek.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Eimantas Žilius, pelnęs 16 taškų. Po 10 taškų pridėjo Juozas Virkutis ir Ernestas Jonkus.
Virkutis neprametė nė vieno metimo iš žaidimo (4/4 dvit.) ir surinko 17 naudingumo balų, o Jonkus atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 14 naudingumo balų.
Kėdainių ekipoje rezultatyviausiai žaidė Evaldas Džiaugys, pelnęs 19 taškų. Ignas Lukošius pridėjo 14, o Medas Kuprijanovas surinko 12 taškų, atkovojo 9 kamuolius ir užfiksavo 24 naudingumo balus.
Šeimininkai taikliau metė tritaškius (36,8 proc. prieš 32,3 proc.), tačiau klaipėdiečiai realizavo daugiau tolimų metimų (10 prieš 7) ir baudų (13 prieš 14, nors kėdainiečiai metė daugiau).
„Neptūnas-II“: Eimantas Žilius 16, Juozas Virkutis ir Ernestas Jonkus po 10, Simas Šarakauskas 9, Nojus Pabrieža ir Džiugas Remeikis po 8, Nikita Čikunovas ir Rytis Šakaitis po 5, Aironas Žymantas 3.
„Kėdainiai BC“: Evaldas Džiaugys 19, Ignas Lukošius 14, Medas Kuprijanovas 12, Justas Tamulis ir Laurynas Danielius po 11, Paulius Semaška ir Ginas Mulevičius po 2.
Po nesėkmingo trečiojo kėlinio atsitiesęs „Stekas“ palaužė „Rytą-2“
Ketvirtąją pergalę NKL čempionate iškovojo Ukmergės „Stekas“ (4/9), kuris savo aikštėje 76:69 (19:16, 25:20, 11:20, 21:13) palaužė Vilniaus „Rytą-2“ (1/12).
Rungtynių pradžioje vyko atkakli kova, tačiau pirmąjį kėlinį sėkmingiau užbaigė šeimininkai, kurie įgijo trijų taškų pranašumą (19:16).
Antrajame ketvirtyje ukmergiškiai padidino apsukas ir prieš ilgąją pertrauką susikrovė aštuonių taškų persvarą (44:36).
Po pertraukos „Stekas“ dar labiau atitrūko ir trečiojo kėlinio pradžioje pirmavo 47:36. Vis dėlto vilniečiai surengė atsakomąjį spurtą, laimėjo ketvirtį 20:11 ir prieš lemiamas dešimt minučių jau buvo priekyje (56:55).
Ketvirtajame kėlinyje šeimininkai susigrąžino iniciatyvą. Ukmergiškiai lemiamą ketvirtį laimėjo 21:13 ir įtvirtino pergalę 76:69.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Websteris Fredrickas Simeusas, pelnęs 20 taškų (10/16 dvit.), atkovojęs 8 kamuolius, atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 24 naudingumo balus.
Svariai prisidėjo ir Edvinas Šeškus, kuris per 32 minutes surinko 19 taškų (5/11 trit.), atkovojo 7 kamuolius bei atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Dominykas Bučas pridėjo 14 taškų, o Darius Tarvydas pelnė 12 taškų, atkovojo 9 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko komandoje daugiausiai – 25 naudingumo balus.
Vilniečių gretose rezultatyviausias buvo Simas Raščius, pelnęs 13 taškų. Po 10 taškų pridėjo Kaloyanas Balkandžievas, Vincentas Adomaitis ir Adomas Pocius.
„Stekas“ laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (44:31), atliko daugiau rezultatyvių perdavimų (23:18) bei taikliau atakavo iš trijų taškų zonos (32 proc. prieš 25 proc.).
„Stekas“: Websteris Simeusas 20, Edvinas Šeškus 19, Dominykas Bučas 14, Darius Tarvydas 12, Arnas Adomavičius 8, Dastinas Morkūnas 2.
„Rytas-2“: Simas Raščius 13, Kaloyanas Balkandžievas, Vincentas Adomaitis ir Adomas Pocius po 10, Kornelijus Snitka ir Gabrielius Buivydas po 9, Nojus Šatas ir Jonas Trivokas po 3, Martynas Kancevičius 2.
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