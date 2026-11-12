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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Kelio trauma Sinnerį privertė išgyventi košmarą: buvo dienų, kai negalėjo pajudėti

2026-11-12 21:21 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-12 21:21
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Šių metų ATP finaliniame turnyre nedalyvausiantis Jannikas Sinneris atskleidė, kad pastaruoju metu dėl kelio traumos išgyveno itin sudėtingų dienų. Italas prisipažino, jog kartais skausmas būdavo toks stiprus, kad jis negalėdavo net pajudėti.

Jannikas Sinneris | Stop kadras

Šių metų ATP finaliniame turnyre nedalyvausiantis Jannikas Sinneris atskleidė, kad pastaruoju metu dėl kelio traumos išgyveno itin sudėtingų dienų. Italas prisipažino, jog kartais skausmas būdavo toks stiprus, kad jis negalėdavo net pajudėti.

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Praėjusių metų ATP finalinio turnyro čempionas iš rikiuotės iškrito po Vimbldono turnyro. Trauma jam neleido grįžti į įprastą treniruočių ir varžybų ritmą.

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„Youtube“ kanale paskelbtame vaizdo įraše J. Sinneris papasakojo apie savo būklę.

„Buvo dienų, kai nieko nejaučiau ir galėjau žaisti be jokių problemų, tačiau buvo ir tokių, kai negalėjau net pajudėti. Blogiausia šios traumos dalis yra tai, kad negaliu varžytis, negaliu žaisti teniso. Net ir gyvenimas už teniso ribų tapo šiek tiek labiau apribotas, nes negaliu užsiimti dalykais, kurie man labai patinka. Turiu saugoti savo kelį“, – kalbėjo italas.

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J. Sinneris iki traumos išgyveno vieną geriausių sezonų karjeroje. Italas laimėjo penkis ATP 1000 serijos turnyrus iš eilės – Indian Velse, Majamyje, Monake, Madride ir Romoje. Taip jis užbaigė visų svarbiausių ATP turnyrų kolekciją, o vėliau antrus metus iš eilės triumfavo Vimbldone.

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Vis dėlto sezono pabaigą apkartino ne tik kelio trauma. Anksčiau atlikta tonzilių operacija taip pat turėjo įtakos tenisininko fizinei būklei – jis prarado nemažai svorio.

„Nemeluosiu, sunku ir matyti, kaip žaidžia kiti tenisininkai, kai pats negaliu varžytis. Ypač turint omenyje, kokį sezoną turėjau. Viskas klostėsi neįtikėtinai gerai, tačiau vienu momentu situacija apsivertė – labai sėkmingas sezonas baigėsi itin sudėtingai“, – pripažino J. Sinneris.

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Pastarosiomis savaitėmis italas taip pat paskelbė apie pokyčius savo trenerių štabe. Ilgametį strategą Darreną Cahillą pakeis Magnusas Normanas.

Buvusi pirmoji pasaulio raketė apie sugrįžimą į kortus yra pranešusi „Six Kings Slam“ turnyre Saudo Arabijoje. Dėl konflikto su Jemeno husiais varžybos buvo perkeltos į gruodžio pabaigą.

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