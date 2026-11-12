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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Skaudus smūgis Rune – Stokholme žaisti ketvirtfinalį turėjęs danas pasitraukė

2026-11-12 21:15 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-12 21:15
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Danijos tenisininkui Holgeriui Rune (ATP-406) Stokholmo turnyras vėl baigėsi nesėkmingai. 22-ejų žaidėjas dėl šlaunies traumos atsisakė žaisti ketvirtfinalio mačą su amerikiečiu Tayloru Fritzu (ATP-10).

Holgeris Rune | EPA nuotr.

Danijos tenisininkui Holgeriui Rune (ATP-406) Stokholmo turnyras vėl baigėsi nesėkmingai. 22-ejų žaidėjas dėl šlaunies traumos atsisakė žaisti ketvirtfinalio mačą su amerikiečiu Tayloru Fritzu (ATP-10).

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H. Rune apie savo sprendimą pranešė socialiniame tinkle „instagram“. Tenisininkas paaiškino, kad traumą patyrė trečiadienį vykusiame susitikime su Miomiru Kecmanovičiumi.

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„Sveiki visi. Vakar patyriau nedidelę užpakalinės šlaunies dalies traumą ir nenoriu rizikuoti žaisdamas šiandien. Noriu naują sezoną pradėti būdamas sveikas. Iki greito pasimatymo ir ačiū už palaikymą“, – rašė danas.

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H. Rune į Stokholmą šiemet sugrįžo pirmą kartą po beveik 11 mėnesių pertraukos. Praėjusiais metais būtent šiame turnyre danui pusfinalio mače su Ugo Humbertu plyšo Achilo sausgyslė, dėl kurios jis ilgam buvo priverstas atsisveikinti su kortais.

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Kitame ketvirtfinalyje netoli dar vienos staigmenos buvo Aleksandras Ševčenka (ATP-107). Kazachstano atstovas 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 3:6 nusileido argentiniečiui Thiago Agustinui Tirantei (ATP-51).

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Stokholme prizų fondą sudaro 723,435 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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