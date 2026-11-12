Lietuvos U-19 futbolo rinktinė minimaliu skirtumu pralaimėjo portugalams

Arokos mieste vykusios rungtynės pasibaigė portugalų pergale minimaliu skirtumu 1:0. Kitame šios grupės susitikime Vokietijos atstovai išplėšė pergalę 2:1 prieš švedus.
Per pirmąjį kėlinį Arokoje nei vienai komandai nepavyko pasižymėti. Lietuvių gretose dėkingiausias progas įvarčiui pasiekti turėjo Dominykas Taučas ir Darko Mališanovič.
Iškart po rungtynių pertraukos grėsmingą smūgį į portugalų vartus atliko D. Taučas. Vėliau progas puolime susikūrė Žygimantas Jurevičius, D. Taučas ir Jugas Turčinskas. Pastarasis įžaisto kampinio metu atliko smūgį galva, o kamuolys praskriejo šalia pat varžovų vartų.
Portugalams pavyko įveikti Lietuvos rinktinės gynybą 81 minutę – taikliu smūgiu pasižymėjo Gabrielis Dboukas.
Būsimas rungtynes Luko Artimavičiaus treniruojama Lietuvos rinktinė žais šį šeštadienį prieš Švedijos bendraamžius. Komandų kova vyks Santa Marija da Feiros mieste esančiame SC „São João de Ver“ stadione.
Vaikinų U19 rinktinių rungtynių statistika
Portugalija – Lietuva 1:0 (0:0)
Arokos savivaldybės stadionas;
Teisėjas – Bence Csonka (Vengrija);
Įvartis: 80 min. Gabriel Dbouk (Portugalija);
Įspėti: 10 min. Anísio Cabral, 25 min. João Lomba, 85 min. Bernardo Lima (Portugalija); 43 min. Tomas Gudaitis, 54 min. Rom Eden (Lietuva);
Lietuvos rinktinės sudėtis: Dominykas Čekavičius, Oskar Pukelis, Tomas Jonyla, Rom Eden, Jugas Turčinskas, Dovas Grudzinskas (82 min. Adomas Buikus), Jokūbas Žiedelis, Tomas Gudaitis (74 min. Klemensas Gustas), Dominykas Taučas, Darko Mališanovič (60 min. Rodion Piazenko), Grant Emerhi (60 min. Žygimantas Jurevičius). Atsargoje: Kristupas Čepulis, Dominykas Zubavičius, Dovydas Balsys, Deividas Česnauskis.
Artimiausių Lietuvos rinktinės rungtynių tvarkaraštis:
Lapkričio 14 diena (šeštadienis)
17.00 val. Švedija – Lietuva
Lapkričio 17 diena (antradienis)
17.00 val. Lietuva – Vokietija
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