Lietuvos moterų rinktinė nusileido suomėms

Viliaus Stanišausko auklėtinės 74:76 (18:20, 20:12, 19:25, 17:19) nusileido Suomijai (2/1).
Suomės geriau pradėjo rungtynes ir įgijo persvarą (11:4), nors Gabija Meškonytė ir Eglė Šventoraitė ėmė mažinti deficitą – 16:18. Galiausiai Brigita Sinickaitė lygino rezultatą – 18:18.
Suomės darkart pabandė spurtuoti (27:18), bet situacija kartojosi – lietuvės vėl artėjo, o rezultatą lygino Laura Miškinienė – 29:29. Gerą atkarpą tęsė Giedrė Labuckienė ir Kamilė Nacickaitė-Van der Horst, kurių dėka Lietuva pirmavo 33:29.
Po pirmos mačo dalies lietuvės pirmavo 38:32.
Atkakli kova tęsėsi toliau, lietuvės atitrūko (54:46), bet pranašumo vėl neišsaugojo. Galiausiai viskas sprendėsi mačo gale.
Likus 4 minutėms rezultatas buvo lygus (68:68), Eglė Šventoraitė buvo taikli, tačiau Awak Kuier turėjo atsaką – 73:70. Baudą įmetė K.Nacickaitė-Van der Horst, tačiau Sara Bejedi atsakė trimis taškais, kas suteikė pranašumą suomėms – 76:71.
Laura Juškaitė dar smeigė tritaškį, likus 35 sek., tačiau surengti atakos, kuri lemtų pergalę, lietuvėms nepavyko – 74:76. Lemiamoje atakoje klaida fiksuota J.Jocytei.
Lietuva: Laura Juškaitė 19 (10 atk. kam.), Kamilė Nacickaitė-Van der Horst 14 (3/10 trit.), Justė Jocytė 10, Eglė Šventoraitė 8 (9 atk. kam.).
Suomija: Lotta Mahtinen 18, Sara Bejedi 16 (6/21 metimai), Awak Kuir (12 atk. kam., 6 rez. perd.), Magdalene Ahyei 6.
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