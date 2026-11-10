Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Atletas“ namuose įveikė Šilutės komandą

2026-11-10 21:22 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-10 21:22
Pridėkite kaip šaltinį Google

Antrąją pergalę URBO-NKL čempionate iškovojo Kauno r. „Atletas“ (2/10), namuose 102:92 (23:22, 22:19, 36:27, 21:24) įveikęs Šilutės „Šilutę-PDS.lt“ (8/4).

(NKL)

Antrąją pergalę URBO-NKL čempionate iškovojo Kauno r. „Atletas“ (2/10), namuose 102:92 (23:22, 22:19, 36:27, 21:24) įveikęs Šilutės „Šilutę-PDS.lt“ (8/4).

REKLAMA
0

Šeimininkai nutraukė šilutiškių pergalingą žygį, o svečiams nepadėjo ir rezultatyvus Fredericko Fitzgeraldo Gateso pasirodymas.

Susitikimą sėkmingiau pradėjo svečiai, kurie pirmajame kėlinyje buvo įgiję 8 taškų pranašumą. Vis dėlto „Atletas“ perėmė iniciatyvą ir pirmąjį ketvirtį užbaigė pirmaudamas 23:22.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame kėlinyje aikštės šeimininkai išlaikė nedidelę persvarą ir į ilgąją pertrauką išėjo turėdami keturių taškų pranašumą (45:41). Lemiamas lūžis įvyko trečiajame ketvirtyje. „Atletas“ per šį kėlinį pelnė 36 taškus, o prieš paskutines dešimt minučių pirmavo 81:68.

REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtajame kėlinyje šilutiškiai dar mėgino sumažinti atsilikimą, tačiau šeimininkai išsaugojo pranašumą ir šventė pergalę 102:92.

REKLAMA

Kauno rajono ekipa rungtynėse pirmavo 30 min. 17 sek., o didžiausia jos persvara siekė 15 taškų. Šeimininkai surengė ir 11:0 spurtą.

„Atletas“ gerokai pranoko varžovus greitose atakose (28:12) bei atsarginių žaidėjų pelnytais taškais (38:11).

Pralaimėjusiųjų gretose išsiskyrė Frederickas Fitzgeraldas Gatesas, pelnęs 30 taškų, atkovojęs 8 kamuolius ir surinkęs 36 naudingumo balus.

REKLAMA
REKLAMA

„Atletas“: Arnas Vaištaras 16, Aistis Lukoševičius 15, Justas Sadauskas ir Titas Didžgalvis po 12, Pavle Kuzmanovičius ir Šarūnas Morkevičius po 9, Vytautas Meištas 8, Ąžuolas Hopėnas ir Neidas Linartas po 7.

„Šilutė-PDS.lt“: Frederickas Fitzgeraldas Gatesas 30, Rokas Jocys 18, Martynas Zigmantavičius 16, Augustinas Mikštas 9, Nojus Jankūnas ir Anatoliy Shundelas po 8.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų