„Atletas“ namuose įveikė Šilutės komandą

Šeimininkai nutraukė šilutiškių pergalingą žygį, o svečiams nepadėjo ir rezultatyvus Fredericko Fitzgeraldo Gateso pasirodymas.
Susitikimą sėkmingiau pradėjo svečiai, kurie pirmajame kėlinyje buvo įgiję 8 taškų pranašumą. Vis dėlto „Atletas“ perėmė iniciatyvą ir pirmąjį ketvirtį užbaigė pirmaudamas 23:22.
Antrajame kėlinyje aikštės šeimininkai išlaikė nedidelę persvarą ir į ilgąją pertrauką išėjo turėdami keturių taškų pranašumą (45:41). Lemiamas lūžis įvyko trečiajame ketvirtyje. „Atletas“ per šį kėlinį pelnė 36 taškus, o prieš paskutines dešimt minučių pirmavo 81:68.
Ketvirtajame kėlinyje šilutiškiai dar mėgino sumažinti atsilikimą, tačiau šeimininkai išsaugojo pranašumą ir šventė pergalę 102:92.
Kauno rajono ekipa rungtynėse pirmavo 30 min. 17 sek., o didžiausia jos persvara siekė 15 taškų. Šeimininkai surengė ir 11:0 spurtą.
„Atletas“ gerokai pranoko varžovus greitose atakose (28:12) bei atsarginių žaidėjų pelnytais taškais (38:11).
Pralaimėjusiųjų gretose išsiskyrė Frederickas Fitzgeraldas Gatesas, pelnęs 30 taškų, atkovojęs 8 kamuolius ir surinkęs 36 naudingumo balus.
„Atletas“: Arnas Vaištaras 16, Aistis Lukoševičius 15, Justas Sadauskas ir Titas Didžgalvis po 12, Pavle Kuzmanovičius ir Šarūnas Morkevičius po 9, Vytautas Meištas 8, Ąžuolas Hopėnas ir Neidas Linartas po 7.
„Šilutė-PDS.lt“: Frederickas Fitzgeraldas Gatesas 30, Rokas Jocys 18, Martynas Zigmantavičius 16, Augustinas Mikštas 9, Nojus Jankūnas ir Anatoliy Shundelas po 8.
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