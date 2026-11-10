Donatas Motiejūnas sužaidė geriausią mačą PAOK klube

D.Motiejūnas sužaidė geriausią mačą su PAOK marškinėliais per trumpą savo etapą klube. Lietuvis per 10 minučių pasižymėjo 11 taškų (1/1 dvit., 2/3 trit., 3/4 baud.), 3 atkovotais kamuoliais, rezultatyviu perdavimu ir 15 naudingumo balų.
Rezultatyviau už D-Mo komandoje žaidė 25 taškus pelnęs Breeinas Tyree'as ir 12 pridėjęs Marcusas Fosteris.
Šeimininkams 18 taškų surinko Javante McCoy'us, 11 – Sukhmailas Mathonas.
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