Europos jaunių šachmatų čempionate lietuviai pasiekė ne vieną įsimintiną rezultatą

U8 vaikinų grupėje N. Bausys surinko 8 taškus iš 9 galimų ir užtikrintai iškovojo pirmąją vietą.
Sėkmingai čempionate pasirodė ir kiti Lietuvos atstovai. U8 vaikinų grupėje Patrikas Naučius surinko 6 taškus ir užėmė 17-ąją vietą. Tiek pat taškų U10 grupėje pelnė Benas Bausys, galutinėje įskaitoje likęs 20-as. U18 grupėje Žanas Nainys su 5,5 taško taip pat užėmė 20-ąją poziciją.
Didžiausią FIDE reitingo prieaugį tarp Lietuvos šachmatininkų užfiksavo Rytis Kavalnis – jo reitingas pakilo net 88,4 taško.
Merginų varžybose geriausiai iš lietuvių pasirodė Agnė Mickūnaitė (G18) ir Zlata Bogomolnikova (G14). Abi šachmatininkės surinko po 5 taškus.
Lietuvos šachmatų federacijos duomenimis, dauguma šalies atstovų čempionatą baigė pagerinę savo FIDE reitingus. Vis dėlto svarbiausiu Lietuvos rinktinės pasiekimu tapo N. Bausio iškovotas Europos čempiono titulas.
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