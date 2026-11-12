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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Po smūgio Dvališviliui – Machačevo žinutė kritikams: „Kodėl tylėjote?“

2026-11-12 21:50 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-12 21:50
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Islamas Machačevas stojo į Usmano Nurmagomedovo pusę po Abu Dabyje kilusio konflikto su Merabu Dvališviliu. Nors internete pasirodę vaizdo įrašai sulaukė nemažai kritikos dėl U. Nurmagomedovo veiksmų, vienas garsiausių Dagestano kovotojų priminė ankstesnį M. Dvališvilio elgesį.

Merabas Dvališvilis ir Islamas Machačevas | Instagram.com nuotr

Islamas Machačevas stojo į Usmano Nurmagomedovo pusę po Abu Dabyje kilusio konflikto su Merabu Dvališviliu. Nors internete pasirodę vaizdo įrašai sulaukė nemažai kritikos dėl U. Nurmagomedovo veiksmų, vienas garsiausių Dagestano kovotojų priminė ankstesnį M. Dvališvilio elgesį.

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Trečiadienį vykusiame RAF renginyje Abu Dabyje U. Nurmagomedovas priėjo prie tuo metu interviu davusio M. Dvališvilio ir netrukus jam trenkė per veidą. Po šio veiksmo kilo masinės muštynės: gausi U. Nurmagomedovo palyda pliekėsi su M. Dvališviliu ir jo bičiuliu.

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Įtampa tarp Nurmagomedovų šeimos ir M. Dvališvilio tęsiasi jau kurį laiką, tačiau šįkart U. Nurmagomedovo veiksmai sulaukė itin daug kritikos. Vis dėlto jo treniruočių partneris I. Machačevas socialiniame tinkle „instagram“ pateikė savąją įvykių versiją.

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„Tiems, kurie dabar smerkia Usmaną ir kitus vaikinus bei rašo jiems įžeidimus: kodėl tylėjote, kai Merabas be jokios priežasties smogė dagestaniečiui imtynininkui ir įžeidė jo garbę? Tas žmogus priėjo pasikalbėti be jokių blogų ketinimų. Merabas pradėjo tai, kas šiandien įvyko, kai anksčiau sau leido smogti svečiui ir įžeisti jo motiną“, – rašė I. Machačevas.

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Konflikto šaknys siekia 2026 metų liepą Tbilisyje vykusį RAF renginį. Tuomet M. Dvališvilis turėjo susitikti su Henry Cejudo, tačiau renginio metu įsivėlė į audringą konfliktą su dagestaniečiu imtynininku Ahmedu Gadžimagomedovu, kuris yra U. Nurmagomedovo draugas. A. Gadžimagomedovas kreipėsi į M. Dvališvilį dėl šio pasisakymų apie galimą imtynių dvikovą su Umaru Nurmagomedovu. Kartvelas buvo pašaipiai atsiliepęs apie tokio susitikimo idėją, o tai papiktino dagestaniečių imtynininką. Vaizdo įraše buvo matyti, kaip M. Dvališvilis sugriebia A. Gadžimagomedovą už kaklo ir jį pastumia. Tai įvyko dagestaniečiui kelis kartus paklausus: „Kas tau nepatinka?“ Šis incidentas buvo plačiai vertinamas kaip įžeidimas Dagestano kovotojams.

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Pats U. Nurmagomedovas kol kas viešai nekomentavo incidento. Abu Dabyje jis palaiko savo brolį Umarą Nurmagomedovą, kuris taip pat įsitraukė į konfliktą. U. Nurmagomedovas šiame renginyje turėjo dalyvauti imtynių dvikovoje su Urijah Faberiu.

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