Po kovos su Kondratavičiumi – netikėta Petroski išpažintis apie vazektomiją

Po kovos amerikietis neslėpė džiaugsmo, kad pagaliau pavyko sugrįžti į pergalių kelią.
„Esu labai laimingas. Smagu grįžti į pergalių kelią ir laimėti kovą anksčiau laiko. Be to, kovą baigiau būdamas gana sveikas, todėl galėsiu grįžti namo ir sutikti šventes su artimaisiais“, – kalbėjo A. Petroski.
Kovotojas pabrėžė, kad pralaimėjimų serijos jam nėra naujiena. Anksčiau jam taip pat teko ieškoti kelio atgal į pergales, tačiau tuomet situaciją pavyko pakeisti trimis laimėtomis kovomis iš eilės.
„Po kovos su Malkounu turėjau dviejų pralaimėjimų seriją, bet tada grįžau ir laimėjau tris kovas iš eilės. Žinau, ką reiškia pakilti iš dugno“, – sakė amerikietis.
A. Petroski taip pat papasakojo, kaip netikėtai sulaukė pasiūlymo kautis su M. Kondratavičiumi. Iš pradžių jo varžovu turėjo būti Azamatas Bekojevas, tačiau šiam patyrus traumą buvo pasiūlyta kita akistata.
„Per Heloviną turėjome kautis su Bekojevu, bet jis patyrė traumą ar kažką panašaus. Tuomet man paskambino ir pasiūlė kovoti su itin talentingu kovotoju, kuris mėgsta nokautuoti varžovus. Sutikau, o kova dar buvo nukelta savaitei. Dėl to galėjau Heloviną atšvęsti su vaikais“, – pasakojo A. Petroski.
"I'm no stranger to being at the bottom and having to climb back up." Andre Petroski snaps a 3-fight skid with a statement second-round TKO of Mantas Kondratavicius. #UFCVegas124 Results ➡️ https://t.co/ZwjgruyZm3 https://t.co/yXvGxunxig— UFC News (@UFCNews) November 7, 2026
Amerikietis atskleidė, kad pasirengimo metu daug dėmesio skyrė imtynių įgūdžiams ir dirbo su garsiu treneriu. Pasak jo, šis darbas atsipirko kovoje su M. Kondratavičiumi, kurioje A. Petroski sėkmingai išnaudojo savo pranašumą parteryje.
Pergalę Las Vegase amerikietis paminėjo ir netikėta asmenine naujiena – netrukus jam bus atlikta vazektomija.
„Daugiau vaikų nenoriu“, – šyptelėjo kovotojas.
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