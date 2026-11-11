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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Po kovos su Kondratavičiumi – netikėta Petroski išpažintis apie vazektomiją

2026-11-11 12:42 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-11 12:42
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„UFC Fight Night 293“ turnyre Las Vegase (JAV) Andre Petroski antrajame raunde techniniu nokautu įveikė Mantą Kondratavičių. Amerikietis dominavo parteryje, o po smūgių serijos teisėjas buvo priverstas nutraukti kovą. A. Petroski tai buvo pirmoji pergalė po trijų iš eilės pralaimėjimų.

Andre Petroski | Stop kadras

„UFC Fight Night 293“ turnyre Las Vegase (JAV) Andre Petroski antrajame raunde techniniu nokautu įveikė Mantą Kondratavičių. Amerikietis dominavo parteryje, o po smūgių serijos teisėjas buvo priverstas nutraukti kovą. A. Petroski tai buvo pirmoji pergalė po trijų iš eilės pralaimėjimų.

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Po kovos amerikietis neslėpė džiaugsmo, kad pagaliau pavyko sugrįžti į pergalių kelią.

„Esu labai laimingas. Smagu grįžti į pergalių kelią ir laimėti kovą anksčiau laiko. Be to, kovą baigiau būdamas gana sveikas, todėl galėsiu grįžti namo ir sutikti šventes su artimaisiais“, – kalbėjo A. Petroski.

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Kovotojas pabrėžė, kad pralaimėjimų serijos jam nėra naujiena. Anksčiau jam taip pat teko ieškoti kelio atgal į pergales, tačiau tuomet situaciją pavyko pakeisti trimis laimėtomis kovomis iš eilės.

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„Po kovos su Malkounu turėjau dviejų pralaimėjimų seriją, bet tada grįžau ir laimėjau tris kovas iš eilės. Žinau, ką reiškia pakilti iš dugno“, – sakė amerikietis.

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A. Petroski taip pat papasakojo, kaip netikėtai sulaukė pasiūlymo kautis su M. Kondratavičiumi. Iš pradžių jo varžovu turėjo būti Azamatas Bekojevas, tačiau šiam patyrus traumą buvo pasiūlyta kita akistata.

„Per Heloviną turėjome kautis su Bekojevu, bet jis patyrė traumą ar kažką panašaus. Tuomet man paskambino ir pasiūlė kovoti su itin talentingu kovotoju, kuris mėgsta nokautuoti varžovus. Sutikau, o kova dar buvo nukelta savaitei. Dėl to galėjau Heloviną atšvęsti su vaikais“, – pasakojo A. Petroski.

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Amerikietis atskleidė, kad pasirengimo metu daug dėmesio skyrė imtynių įgūdžiams ir dirbo su garsiu treneriu. Pasak jo, šis darbas atsipirko kovoje su M. Kondratavičiumi, kurioje A. Petroski sėkmingai išnaudojo savo pranašumą parteryje.

Pergalę Las Vegase amerikietis paminėjo ir netikėta asmenine naujiena – netrukus jam bus atlikta vazektomija.

„Daugiau vaikų nenoriu“, – šyptelėjo kovotojas.

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