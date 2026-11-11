„Kings“ treneris pasisakė apie be taškų likusį Sabonį

„Kings“ namuose 100:107 nusileido Orlando „Magic“. D. Sabonis per 24 minutes prametė abu metimus iš žaidimo ir abi baudas. Lietuvis atkovojo 2 kamuolius bei atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Spaudos konferencijoje D. Christie sulaukė klausimo apie aukštaūgio pasirodymą. Žurnalistas atkreipė dėmesį, kad lietuvis atrodė rungtyniaujantis ne visiškai sveikas.
„Pirmiausia vertiname tai, kad jis žengia į aikštę ir atiduoda viską, ką gali. Tai yra aukštas lygis. Ankstesnėse rungtynėse jis negalėjo žaisti, o dabar surado būdą sugrįžti į aikštę. Už tai jį reikia pagirti. Komandoje esame broliai. Jei vienas nesijaučia gerai, kažkas kitas turi perimti atsakomybę. Manau, kad Dylanas įėjo į aikštę ir gana gerai atliko savo darbą“, – kalbėjo D. Christie.
Stratego paminėtas Dylanas Cardwellas per 29 minutes pelnė tašką, atkovojo 11 kamuolių, perėmė 2 kamuolius ir blokavo 2 metimus.
Vis dėlto kovą dėl atšokusių kamuolių „Kings“ pralaimėjo 34:48. Varžovai puolime sugriebė 13 kamuolių.
„Jie žaidė su dviem aukštaūgiais. Preciousas buvo išėjęs iš žaidimo, keitėme jį su Domantu, o galiausiai teko pasakyti: gerai, kurį laiką turėsime žaisti dviem aukštaūgiais. Paprastai dėl atšokusių kamuolių kovojame gana gerai, tačiau šį vakarą taip nebuvo. Kai aukštaūgis yra užsiėmęs kova, mažesni žaidėjai turi grįžti padėti. Peržiūrėsime, ar vaikinai tik atsisuko ir stebėjo kamuolį, ar atitvėrė varžovus ir neleido jiems atkovoti kamuolio“, – aiškino treneris.
Pagrindine pralaimėjimo priežastimi D. Christie įvardijo klaidas. Jo teigimu, komanda suklydo 21 kartą ir po šių klaidų praleido 33 taškus.
„Klaidos. Dvidešimt viena klaida ir po jų praleisti 33 taškai rungtynėse, kurias pralaimėjome septyniais taškais. Taip tiesiog negalima. Tai kvailos, elementarių dalykų klaidos. Prieš rungtynes kalbėjome, kad reikia žaisti paprastai, būti disciplinuotiems ir užbaigti pradėtą darbą. Šių trijų dalykų nepadarėme“, – sakė D. Christie.
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