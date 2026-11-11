Antetokounmpo dominavo nepaisydamas riešo traumos, „Jazz“ pralaimėjo devintą kartą iš eilės

Nugalėtojų gretose išsiskyrė Giannis Antetokounmpo, pelnęs 30 taškų (12/21 met.) ir atkovojęs 11 kamuolių.
Graikas rungtyniavo nepaisydamas dešiniojo riešo patempimo. Būdamas ant atsarginių suolo jis šaldė sužeistą ranką, tačiau aikštėje trauma jam nesutrukdė surengti solidaus pasirodymo.
G. Antetokounmpo taip pat pakilo į 39-ąją vietą rezultatyviausių visų laikų NBA žaidėjų sąraše. Per karjerą surinkęs 21 836 taškus, jis aplenkė Gary Paytoną.
Prie pergalės Davionas Mitchellas prisidėjo 19 taškų, o Pelle Larssonas pridėjo 14.
„Jazz“ gretose rezultatyviausias buvo naujokas Darrynas Petersonas, pelnęs 25 taškus. Vos taško jam pritrūko iki karjeros rekordo pakartojimo. Kitas jaunuolis Ace'as Bailey surinko 23 taškus.
Majamio ekipa iniciatyvą perėmė dar antrajame kėlinyje, kai spurtavo 13:1 ir po P. Larssono tritaškio įgijo 17 taškų persvarą (49:32).
Trečiajame ketvirtyje G. Antetokounmpo vedama „Heat“ surengė dar vieną spurtą 15:2 ir susikrovė solidesnį pranašumą.
Vis dėlto šeimininkai nepasidavė. Iki tol šį sezoną nė vieno tritaškio nepataikęs Isaiah Collieras ketvirtajame kėlinyje realizavo net keturis tolimus metimus iš eilės ir sumažino atsilikimą iki 8 taškų (93:101).
Paskutinę minutę Sviatoslavas Mychailiukas dviem taikliais metimais priartino „Jazz“ iki penkių taškų (107:112), tačiau svečių pergalę užtikrino svarbūs Klay Thompsono ir Bamo Adebayo blokai.
Jutos komandai tai buvo jau devintasis pralaimėjimas iš eilės.
„Jazz“ vertėsi be keturių starto penketo žaidėjų – Lauri Markkaneno (riešas), Keyonte George'o (čiurna), Jareno Jacksono jaunesniojo (kelis) ir Jus ufo Nurkičiaus (pėda).
Šeimininkams taip pat koją kišo klaidos. „Jazz“ prarado kamuolį 18 kartų, o „Heat“ suklydo vos 8 sykius.
Majamio klubas penkerių išvykos rungtynių seriją baigė iškovojęs tris pergales ir patyręs du pralaimėjimus.
„Jazz“: Darrynas Petersonas 25 (6/10 dvit., 4/9 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd., 5 kld.), Ace Bailey 23 (7/10 dvit., 3/5 trit., 7 atk. kam.), Isaiahas Collieris 17 (1/6 dvit., 4/4 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Kyle Filipowski (4 atk. kam.), Mo Bamba (7 atk. kam.) ir Svi Mykhailiukas (1/5 trit.) po 7, Jaxsonas Hayesas (3/5 dvit.) ir Joshas Okogie (1/5 dvit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.) po 6, Brice Sensabaughas 5 (4 atk. kam., 4 rez. perd.), Tony Bradley 4 (5 atk. kam.), Joshas Greenas 2 (5 atk. kam., 4 rez. perd.).
„Heat“: Giannis Antetokounmpo 30 (11/19 dvit., 11 atk. kam., 4 rez. perd.), Davionas Mitchellas 19 (2/6 dvit., 3/7 trit., 5 atk. kam., 8 rez. perd.), Pelle Larssonas 14 (7 atk. kam., 4 kld.), Andrew Wigginsas 13 (2/4 trit.), Bamas Adebayo (1/6 dvit., 8 atk. kam., 4 per. kam., 4 rez. perd.) ir Klay Thompsonas (2/10 trit.) po 11, Bobby Portis (1/4 trit.) ir Ryanas Conwellas (1/6 trit., 4 atk. kam.) po 5, Myronas Gardneris 4, Simone Fontecchio 3.
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