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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Antetokounmpo dominavo nepaisydamas riešo traumos, „Jazz“ pralaimėjo devintą kartą iš eilės

2026-11-11 08:10 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-11 08:10
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NBA čempionate trečiąją pergalę per pastarąsias ketverias rungtynes iškovojo Majamio „Heat“, kuri išvykoje 115:109 palaužė Jutos „Jazz“ krepšininkus.

Antetokounmpo | Scanpix nuotr.

NBA čempionate trečiąją pergalę per pastarąsias ketverias rungtynes iškovojo Majamio „Heat“, kuri išvykoje 115:109 palaužė Jutos „Jazz“ krepšininkus.

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Nugalėtojų gretose išsiskyrė Giannis Antetokounmpo, pelnęs 30 taškų (12/21 met.) ir atkovojęs 11 kamuolių.

Graikas rungtyniavo nepaisydamas dešiniojo riešo patempimo. Būdamas ant atsarginių suolo jis šaldė sužeistą ranką, tačiau aikštėje trauma jam nesutrukdė surengti solidaus pasirodymo.

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G. Antetokounmpo taip pat pakilo į 39-ąją vietą rezultatyviausių visų laikų NBA žaidėjų sąraše. Per karjerą surinkęs 21 836 taškus, jis aplenkė Gary Paytoną.

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Prie pergalės Davionas Mitchellas prisidėjo 19 taškų, o Pelle Larssonas pridėjo 14.

„Jazz“ gretose rezultatyviausias buvo naujokas Darrynas Petersonas, pelnęs 25 taškus. Vos taško jam pritrūko iki karjeros rekordo pakartojimo. Kitas jaunuolis Ace'as Bailey surinko 23 taškus.

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Majamio ekipa iniciatyvą perėmė dar antrajame kėlinyje, kai spurtavo 13:1 ir po P. Larssono tritaškio įgijo 17 taškų persvarą (49:32).

Trečiajame ketvirtyje G. Antetokounmpo vedama „Heat“ surengė dar vieną spurtą 15:2 ir susikrovė solidesnį pranašumą.

Vis dėlto šeimininkai nepasidavė. Iki tol šį sezoną nė vieno tritaškio nepataikęs Isaiah Collieras ketvirtajame kėlinyje realizavo net keturis tolimus metimus iš eilės ir sumažino atsilikimą iki 8 taškų (93:101).

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Paskutinę minutę Sviatoslavas Mychailiukas dviem taikliais metimais priartino „Jazz“ iki penkių taškų (107:112), tačiau svečių pergalę užtikrino svarbūs Klay Thompsono ir Bamo Adebayo blokai.

Jutos komandai tai buvo jau devintasis pralaimėjimas iš eilės.

„Jazz“ vertėsi be keturių starto penketo žaidėjų – Lauri Markkaneno (riešas), Keyonte George'o (čiurna), Jareno Jacksono jaunesniojo (kelis) ir Jus ufo Nurkičiaus (pėda).

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Šeimininkams taip pat koją kišo klaidos. „Jazz“ prarado kamuolį 18 kartų, o „Heat“ suklydo vos 8 sykius.

Majamio klubas penkerių išvykos rungtynių seriją baigė iškovojęs tris pergales ir patyręs du pralaimėjimus.

„Jazz“: Darrynas Petersonas 25 (6/10 dvit., 4/9 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd., 5 kld.), Ace Bailey 23 (7/10 dvit., 3/5 trit., 7 atk. kam.), Isaiahas Collieris 17 (1/6 dvit., 4/4 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Kyle Filipowski (4 atk. kam.), Mo Bamba (7 atk. kam.) ir Svi Mykhailiukas (1/5 trit.) po 7, Jaxsonas Hayesas (3/5 dvit.) ir Joshas Okogie (1/5 dvit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.) po 6, Brice Sensabaughas 5 (4 atk. kam., 4 rez. perd.), Tony Bradley 4 (5 atk. kam.), Joshas Greenas 2 (5 atk. kam., 4 rez. perd.).

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„Heat“: Giannis Antetokounmpo 30 (11/19 dvit., 11 atk. kam., 4 rez. perd.), Davionas Mitchellas 19 (2/6 dvit., 3/7 trit., 5 atk. kam., 8 rez. perd.), Pelle Larssonas 14 (7 atk. kam., 4 kld.), Andrew Wigginsas 13 (2/4 trit.), Bamas Adebayo (1/6 dvit., 8 atk. kam., 4 per. kam., 4 rez. perd.) ir Klay Thompsonas (2/10 trit.) po 11, Bobby Portis (1/4 trit.) ir Ryanas Conwellas (1/6 trit., 4 atk. kam.) po 5, Myronas Gardneris 4, Simone Fontecchio 3.

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