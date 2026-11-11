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„WTA Finals“: Pegula įveikė Kostiuk ir išsaugojo viltis, o Noskova pergalę prieš Gauff pavertė kelialapiu į pusfinalį

2026-11-11 08:08 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-11 08:08
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Indian Velse (JAV) tęsiasi baigiamasis 2026 m. sezono teniso turnyras „WTA Finals“, kuriame aštuonios geriausios planetos žaidėjos kovoja dėl prestižinio trofėjaus. Antrajame grupių etapo ture dramatišką JAV atstovių dvikovą dėl išlikimo turnyre užfiksavo Jessica Pegula, o jaunoji Čekijos žvaigždė Linda Noskova pirmoji užsitikrino vietą pusfinalyje.

Linda Noskova | Scanpix nuotr.

Indian Velse (JAV) tęsiasi baigiamasis 2026 m. sezono teniso turnyras „WTA Finals“, kuriame aštuonios geriausios planetos žaidėjos kovoja dėl prestižinio trofėjaus. Antrajame grupių etapo ture dramatišką JAV atstovių dvikovą dėl išlikimo turnyre užfiksavo Jessica Pegula, o jaunoji Čekijos žvaigždė Linda Noskova pirmoji užsitikrino vietą pusfinalyje.

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Penktoji pasaulio raketė 32-ejų amerikietė Jessica Pegula (WTA-5) po 1 valandos ir 29 minučių kovos 6:2, 7:5 palaužė 24-erių ukrainietę Martą Kostiuk (WTA-10). Ši pergalė išsaugojo J. Pegulos viltis patekti į turnyro pusfinalį, tuo tarpu antrą nesėkmę iš eilės patyrusi M. Kostiuk prarado bet kokius šansus žengti tolyn.

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Pirmajame ture nusileidusi tautietei C. Gauff (WTA-4), J. Pegula į mačą prieš M. Kostiuk žengė susikaupusi. Susitikimą JAV tenisininkė pradėjo laimėdama pirmuosius devynis taškus iš eilės, įskaitant „sausai“ laimėtą varžovės padavimų seriją, ir pirmajame sete dominavo 6:2. Šiame sete M. Kostiuk padarė 17 neišprovokuotų klaidų, o J. Pegula – vos 3.

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Antrajame sete užvirė chaosas. Setas prasidėjo keturiais iš eilės prarastais padavimais, kol galiausiai M. Kostiuk apgynė savo seriją ir išsiveržė į priekį 3:2. Ukrainietė turėjo progą laimėti varžovės padavimus kitame geime, tačiau ja nepasinaudojo. Lemiamas lūžis įvyko vienuoliktajame geime, kai M. Kostiuk atlikdama padavimą padarė brangiai kainavusią dvigubą klaidą (jų iš viso mače surinko 9, o per du mačus – jau 15). J. Pegula realizavo ketvirtąją galimybę, išsiveržė 6:5 ir sekančiame geime pergalingai uždarė susitikimą, priversdama varžovę smūgiuoti į užribį.

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„Po gero starto jokiu būdu nenorėjau atiduoti antrojo seto, – žurnalistams sakė J. Pegula. – Žinant, kad pralaimėjau pirmąjį mačą, turėjau atiduoti papildomų jėgų, jog išsaugočiau geriausią galimybę šioje grupėje. Žaisti prieš ją yra nepaprastai sunku, nes niekada nežinai, ko tikėtis – ji gali staiga pakeisti tempą, priimti „kamikadzės“ sprendimą ir bėgti prie tinklo arba galingai smūgiuoti. Šiandien puikiai padaviau (60 proc. pirmųjų padavimų, laimėta 76 proc. taškų), o tai svarbu, nes ji daro didžiulį spaudimą priimdama kamuoliuką.“

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M. Kostiuk į Indian Velsą atvyko besigydydama dešiniojo riešo traumą, dėl kurios rudenį Azijoje turėjo problemų. Ukrainietė atskleidė, kad tai buvo vos antroji jos diena be skausmo.

„Pastebėjau, kad ji keičia ritmą, ir kartais man kildavo sunkumų, – apie varžovės taktiką kalbėjo M. Kostiuk, anksčiau šiemet nugalėjusi J. Pegulą Brisbane ir Madride. – Bendrai esu patenkinta savo priėmimu, bet visada galima tobulėti. Mano padavimas tapo silpnąja vieta ir po sezono, atsižvelgiant į riešo traumą, greičiausiai teks jį koreguoti.“

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L. Noskova – jauniausia pusfinalio debiutantė nuo P. Kvitovos laikų

Kitame grupės mače 21-erių Vimbldono čempionė čekė L. Noskova (WTA-8) pademonstravo stulbinantį žaidimą ir vos per 75 minutes 6:3, 6:3 sutriuškino 2023 m. „US Open“ čempionę 22-ejų amerikietę Coco Gauff (WTA-4). Iškovojusi antrąją pergalę, L. Noskova tapo pirmąja žaidėja, užsitikrinusia vietą pusfinalyje.

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Čekijos tenisininkė tapo jauniausia žaidėja nuo 2011 m. (kai tai padarė Petra Kvitova), pasiekusia „WTA Finals“ pusfinalį savo debiutiniame turnyre. Ji taip pat yra jauniausia žaidėja nuo C. Gauff (2024 m.) ir pirmoji 8-oji turnyro raketė nuo Anett Kontaveit (2021 m.), laimėjusi pirmuosius du grupės mačus.

L. Noskova mače atliko 9 neatremiamus padavimus ir net penkis kartus laimėjo varžovės padavimų seriją (keturis kartus vien pirmajame sete). Čekė laimėjo 75 proc. (18 iš 24) taškų po antrųjų C. Gauff padavimų ir realizavo 5 iš 9 turėtų progų laimėti varžovės geimus, abiejuose setuose greitai atitrūkdama 4:1. Ši pergalė leido L. Noskovai atsirevanšuoti už du pralaimėjimus sezono pradžioje ir išlyginti 2026 m. tarpusavio balansą prieš C. Gauff.

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„Tiesą sakant, net nežinojau, kad jau esu pusfinalyje, kol jūs to nepasakėte, – po mačo šypsojosi L. Noskova. – Iškart po pergalės jau galvojau, kaip reikės žaisti prieš Jessicą po dviejų dienų. Man niekas nesikeičia – vis tiek noriu laimėti kiekvieną mačą ir neskaičiuoju jokios matematikos. Coco yra didžiulė kovotoja, prieš ją privalai žaisti iki pat paskutinio taško, nes ji visada gali išsigelbėti savo padavimais. Man pavyko sukurti puikų spaudimą.“

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Tuo tarpu C. Gauff pripažino savo silpnybes: „Norėčiau, kad būčiau geriau pradėjusi paduoti. Jei mano padavimas veiktų geriau, galbūt būčiau dariusi daugiau spaudimo jos padavimų metu. Ji dažnai išsiverždavo į priekį, o turint pranašumą paduoti visada lengviau, ypač kai ji taip gerai servuoja. Privalau ties tuo padirbėti.“

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Paskutiniajame grupės ture C. Gauff susitiks su M. Kostiuk (amerikietė tarpusavio mačuose pirmauja 4-2) – norėdama žengti į pusfinalį, JAV atstovė privalo laimėti. C. Gauff siekia tapti jauniausia žaidėja nuo Marijos Šarapovos (2006 m.), pasiekusia savo trečiąjį „WTA Finals“ pusfinalį. Tuo tarpu L. Noskova, kuri tarpusavio akistatose prieš J. Pegulą pirmauja 3-1, sieks iškovoti jau 26-ąją pergalę nuo žolės sezono pradžios.

Į pusfinalį patenka po 2 geriausias abiejų grupių tenisininkes.

Bendrą turnyro Indian Velse (JAV) prizų fondą sudaro 10 mln. dolerių.

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