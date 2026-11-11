Maslobojevas prabilo apie paskutines kovas, revanšą su Dirksčiu ir galimą karjerą politikoje

Kovotojas tikisi pratęsti bendradarbiavimą su UTMA ir per likusias akistatas susitikti su keliais Lietuvos kovotojais. Tarp galimų varžovų jis įvardijo ir Dominyką Dirkstį bei Bahramą Rajabzadehą.
„Planas yra pasirašyti kontraktą su UTMA dar trims ar keturioms kovoms. Tris kovas surengti su lietuviais, tarp jų galėtų būti ir revanšai, bei vieną superkovą, kad ir su tuo pačiu Bahramu. Faktas, kad norėtųsi ir su Dirkščiu antrą kartą viską užbaigti kitaip ir neduoti jam šanso pabėgti.
Po tų kovų būtų viskas – reikėtų kabinti pirštines ir pereiti prie trenerio darbo, nes daug kas jau trina rankomis ir laukia, kada pradėsiu treniruoti. Jau dabar po truputį tai darau – žmonės labai patenkinti ir laukia, kada galėsiu visa galva pasinerti į šią veiklą“, – atskleidė S. Maslobojevas.
D. Dirkstys yra paskelbęs apie karjeros pabaigą, tačiau pastaruoju metu vėl pradėjo dalytis treniruočių vaizdais ir užsiminė, kad jam grįžta noras sportuoti.
„Aš daug kartų sakiau netikėti tokiais pi***bolais kaip Rimkus, Dirkstys ar Niūniava. Jie pasakys bet ką, primyš jums į ausis, atsiprašant, kad tik prisirinktų patiktukų. Duodu 100 procentų, kad Dirkstys nebaigė karjeros ir dar tikrai grįš, nes be kovų jis niekam neįdomus“, – rėžė kovotojas.
Be kalbų apie karjeros pabaigą, S. Maslobojevas prabilo ir apie galimą ateitį politikoje. Nors šiuo metu tokio tikslo neturi, sportininkas neatmeta galimybės ateityje imtis ir šios veiklos.
„Tikslo tokio neturiu, bet jei matysiu, kad bėgant metams jokių pokyčių nėra ir pats galėsiu prisidėti prie teigiamų pokyčių, tuomet tikrai tai padarysiu. Šiai dienai to nenoriu, nes tada negalėsiu užsiimti ta veikla, kurią myliu. Pasiūlymų buvau gavęs, bet priimti jų neskubu“, – teigė S. Maslobojevas.
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