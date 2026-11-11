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„UTMA 21“ drebins Nico Horta ir Manto Rimdeikos dvikova

2026-11-11 09:34 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-11 09:34
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„UTMA 21“ ringą sudrebins supersunkiasvorių kikbokso kova, kurioje pasirodys ir į Lietuvą atvyks vienas iš geriausių šios svorio kategorijos kovotojų pasaulyje – Mantas Rimdeika namuose priims Nico Pereira Horta iššūkį.

Mantas Rimdeika ir Nico Horta | Organizatorių nuotr.

„UTMA 21“ ringą sudrebins supersunkiasvorių kikbokso kova, kurioje pasirodys ir į Lietuvą atvyks vienas iš geriausių šios svorio kategorijos kovotojų pasaulyje – Mantas Rimdeika namuose priims Nico Pereira Horta iššūkį.

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Tai bus pagrindinė vakaro kova, svorio kategorijoje virš 95 kg, jai yra numatyti trys raundai.

„UTMA 21“ turnyras įvyks lapkričio 28 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje. Bilietus platina kakava.lt, o PPV transliaciją galite įsigyti UTMA.lt.

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N. Horta, kuris yra žinomas ir savo pravarde „Big Sexy“, yra vienas iš geriausių planetos supersunkiasvorių kikboksininkų. Jis „Beyond Kick“ reitinguose šiuo metu užima 6-ą vietą.

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„Tai yra ilgalaikių UTMA tikslų, didinti organizacijos žinomumą ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, vykdymas. Su tokio lygio kovotojais esame bendravę ir prieš porą metų, tačiau galbūt tuo metu jie dar mumis netikėjo ir prisivilioti jų nepavyko. Dabar, kai UTMA organizacijoje kovoja mūsų aukščiausio kalibro žvaigždės, tokios kaip Stanionis ar Maslobojevas, viskas tapo aišku ir geriausiems pasaulio kovotojams – esame ta vieta, kur jie gali atvykti. Reikia tik įgyvendinti jų sąlygas ir Horta bus čia“, – teigė UTMA vadovas Viktoras Gecas.

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N. Horta per visą savo karjerą yra iškovojęs 27 pergales, patyręs 13 pralaimėjimų. Kovotojas yra palikęs ryškų įspaudą ir GLORY organizacijoje, kurioje yra pasiekęs 4 pergales ir patyręs 3 pralaimėjimus. Ryškiausiais jo karjeroje tikriausiai tapo 2025 m. – specialaus GLORY turnyro „Last Heavyweight Standing“ kvalifikacijos etape jis nokautavo serbą Rade Opačičių ir šis nokautas jam atnešė GLORY metų staigmenos apdovanojimą, o galiausiai dar dvi pergales iškovojęs N. Horta pateko ir į pagrindinį supersunkiasvorių turnyrą.

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„Mano akimis, Horta yra aukščiausio lygio užsienio kikbokso kovotojas per visą UTMA gyvavimo istoriją. Mūsų tikslas nėra vienkartiniai pasirodymai, tai yra ilgalaikė perspektyva. Šnekame ne tik su Horta, bet ir su kitais aukščiausio lygio užsienio kovotojais, kurie yra aukštose vietose bendruose reitinguose. Manau, kad šios kovos nugalėtojas būtų puikus būsimas oponentas Ignui Pauliukevičiui“, – kalbėjo V. Gecas.

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N. Hortos priešininku taps ir namų sienas Kaune gins M. Rimdeika. UTMA organizacijoje kovotojas turi dvi pergales ir nė vieno pralaimėjimo, taip pat per savo karjerą M. Rimdeika yra pasirodęs ir kitose prestižinėse pasaulio kikbokso organizacijose – GLORY, SENSHI.

„Šioje svorio kategorijoje Lietuvoje mes tokio kalibro kovotojų, kaip Rimdeika, daugiau neturime. Jis ir pats yra kovojęs GLORY organizacijoje. Ši kova, kaip ir esu minėjęs, bus sunki ir svarbi ne tik pagal svorį. Manau, kad ji netruks tris raundus, kažkieno smūgis bus lemiamas ir užbaigs ją anksčiau laiko“, – teigė I. Pauliukevičius.

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Tokio lygio kovotojo, kaip N. Horta, atvykimas į UTMA organizaciją, V. Geco teigimu, simbolizuoja dar vieną organizacijos žingsnį į tarptautinę sceną ir pareiškimą apie savo vietą tarp elitinių kikbokso organizacijų Europoje.

„Tai yra pirmo žingsnio pirmas etapas žengiant į pasaulinę sceną. Manęs daug kas klausia: kada mes rengsime turnyrus kitose šalyse? Visų pirma aš noriu, kad geriausi pasaulio kovotojai atvyktų į Lietuvą, Kauną. Šiuo metu šis miestas yra vienas iš kovinio sporto epicentrų Europoje“, – kalbėjo V. Gecas.

„UTMA 21“ turnyras įvyks lapkričio 28 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje. Bilietus platina kakava.lt, o PPV transliaciją galite įsigyti UTMA.lt.

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