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Aiškėja, kokį garsų kovotoją prisiviliojo UTMA

2026-11-10 21:37 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-10 21:37
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Kovinio sporto organizacija UTMA jau kelias dienas anonsuoja, jog organizaciją papildė itin garsus ir plačiai kikbokso pasaulyje žinomas kovotojas, o dabar iš paskelbtų užuominų galima nuspėti, jog tai yra 35-erių metų Nyderlandų ir Žaliojo kyšulio kovotojas Nico Horta.

Nico Horta | Organizatorių nuotr.

Kovinio sporto organizacija UTMA jau kelias dienas anonsuoja, jog organizaciją papildė itin garsus ir plačiai kikbokso pasaulyje žinomas kovotojas, o dabar iš paskelbtų užuominų galima nuspėti, jog tai yra 35-erių metų Nyderlandų ir Žaliojo kyšulio kovotojas Nico Horta.

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Antradienį UTMA paskelbė, kad būsimas kovotojas yra 198 cm ūgio ir sveria apie 130 kg, jis vadinamas „Dideliu ir seksualiu“, patenka į geriausių pasaulio sunkiasvorių dešimtuką ir 2025 m. jis nokautavo Serbijos kovotoją, o ta kova buvo pavadinta „didžiausia metų staigmena“.

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Būtent šie apibūdinimai leidžia manyti, jog į UTMA atkeliauja N. Horta, kuris 2025 m. balandžio 5-ą dieną „Glory 99“ turnyre nokautavo serbą Rade'ą Opačičių ir „beyondkick.com“ pasauliniame reitinge tarp sunkiasvorių užima šeštą poziciją.

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N. Hortos profesionalaus kikboksininko karjeros statistika apima 40 kovų, per kurias iškovotos 27 pergalės (4 iš jų pasiektos nokautais) ir patirta 13 pralaimėjimų (2 kartus nusileista nokautu).

N. Horta yra kovojęs ir puikiai lietuviams žinomoje „King of Kings“ organizacijoje, kurioje 2022 m. birželio 4-ą dieną Slovakijoje daugumos teisėjų sprendimu nusileido Martinui Pacasui.

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Debiutas prestižinėje „Glory“ organizacijoje įvyko 2024 m. gegužės 18 d., kai N. Horta po trumpo įspėjimo sutiko pakeisti varžovą ir „Glory 92“ turnyre Roterdame stojo į revanšinę akistatą prieš Levi Rigtersą. Tąkart jis pralaimėjo vieningu teisėjų sprendimu, tačiau jau rugpjūčio 31 d. Belgijoje („Glory 94“) vieningu sprendimu įveikė Sofianą Laidouni ir po šios pergalės debiutavo „Glory“ sunkiasvorių reitingo dešimtuke. Vis dėlto, rugsėjo 21 d. Zagrebe („Glory 95“) jis vieningu sprendimu turėjo pripažinti Tariqo Osaro pranašumą.

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2025-ieji tapo išskirtiniais metais N. Hortos karjeroje. Balandžio 5 d. Roterdame „Glory 99“ turnyro „Last Heavyweight Standing“ atidarymo etape jis antrajame raunde (praėjus 2 min. 52 sek.) galingu dešiniuoju smūgiu nokautavo Serbijos atstovą R. Opačičių. Būtent ši kova jam atnešė „Glory“ metų staigmenos apdovanojimą. Atranka tęsėsi birželio 14 d. „Glory 100“ renginyje, kur pusfinalyje jis vieningu sprendimu įveikė Coliną George'ą, o finale skirtingu sprendimu palaužė Milošą Cvjetičaniną ir iškovojo bilietą į pagrindinį finalinį turnyrą. Šiuos metus vainikavo gruodžio 13 d. „Glory Collision 8“ turnyre Arnheme patirtas pralaimėjimas techniniu nokautu (po trijų nokdaunų pirmajame raunde, praėjus 2 min. 59 sek.) prieš Nidalą Bchiri.

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Pastarieji karjeros metai taip pat atnešė titulų. 2026-ųjų balandžio 25 d. Roterdame („Glory 107“) N. Horta dar kartą vieningu teisėjų sprendimu nusileido T. Osaro, tačiau birželio 20 d. Dordrechte vykusiame „Heresh L“ turnyre jis po penkių raundų kovos vieningu sprendimu įveikė Jungtinės Karalystės atstovą Beną Masoną ir tapo „Heresh“ sunkiasvorių čempionu, iškovodamas laisvą diržą. Galiausiai, 2026 m. rugsėjo 26 d. „LSG 1“ turnyre Hertogenbose, kovoje pagal specialias LSG taisykles, jis vos per 1 min. 23 sek. pirmajame raunde smūgiais nokautavo Thiago Resende.

N. Horta turėtų tapti Manto Rimdeikos varžovu, kuris neseniai „UTMA 20“ turnyre techniniu nokautu nugalėjo Marką Molotoką.

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