Dešimt lietuvių ruošėsi Europos kikbokso čempionatui, tačiau paskutinę akimirką viskas pasikeitė

Įdomu tai, kad į čempionato dalyvių sąrašą buvo įtraukta 10 lietuvių, bet jie taip ir nesikovė. Sunkiasvoris Mantas Rimdeika tikino, kad pasitraukimą iš čempionato lėmė situacija federacijoje.
„Yra blogų naujienų bei labai gerų naujienų. Bloga naujiena: dėl susiklosčiusios situacijos federacijoje atšaukiamas mūsų dalyvavimas Europos WAKO čempionate. Gera naujiena: labai greitu metu išvysite mano kovą prieš pajėgų sunkiasvorį, kuris kovoja stipriausiose pasaulinėse organizacijose. Laukite žinių“, – rašė M. Rimdeika.
Europos čempionate pagal K-1 taisykles kovoti planavo Edvinas Šalkovski, Ričardas Kulis, Raimondas Avlasevičius, Augvydas Andriuškevičius ir Rugilė Altaravičiūtė, pagal „low kick“ – Vitas Karosas, M. Rimdeika, Rusnė Kaminskaitė ir Milda Altaravičiūtė, o pagal „full contact“ – Gžegožas Macinkevičius.
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