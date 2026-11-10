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Dešimt lietuvių ruošėsi Europos kikbokso čempionatui, tačiau paskutinę akimirką viskas pasikeitė

2026-11-10 19:03 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-10 19:03
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Šiaurės Makedonijoje šią savaitę vyksta WAKO Europos kikbokso čempionatas. Įprastai svarbiausiuose WAKO čempionatuose dėl medalių kovodavo ir gausus būrys lietuvių, tačiau šiemet pirmenybėse nestartavo nė vienas mūsiškis.

Mantas Rimdeika | Patricijos Adamovič / BNS nuotr.

Šiaurės Makedonijoje šią savaitę vyksta WAKO Europos kikbokso čempionatas. Įprastai svarbiausiuose WAKO čempionatuose dėl medalių kovodavo ir gausus būrys lietuvių, tačiau šiemet pirmenybėse nestartavo nė vienas mūsiškis.

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Įdomu tai, kad į čempionato dalyvių sąrašą buvo įtraukta 10 lietuvių, bet jie taip ir nesikovė. Sunkiasvoris Mantas Rimdeika tikino, kad pasitraukimą iš čempionato lėmė situacija federacijoje.

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„Yra blogų naujienų bei labai gerų naujienų. Bloga naujiena: dėl susiklosčiusios situacijos federacijoje atšaukiamas mūsų dalyvavimas Europos WAKO čempionate. Gera naujiena: labai greitu metu išvysite mano kovą prieš pajėgų sunkiasvorį, kuris kovoja stipriausiose pasaulinėse organizacijose. Laukite žinių“, – rašė M. Rimdeika.

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Europos čempionate pagal K-1 taisykles kovoti planavo Edvinas Šalkovski, Ričardas Kulis, Raimondas Avlasevičius, Augvydas Andriuškevičius ir Rugilė Altaravičiūtė, pagal „low kick“ – Vitas Karosas, M. Rimdeika, Rusnė Kaminskaitė ir Milda Altaravičiūtė, o pagal „full contact“ – Gžegožas Macinkevičius.

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