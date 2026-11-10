Arnas Jokimčius – tarptautinio imtynių turnyro Slovakijoje nugalėtojas

Kelmės sporto centro auklėtinis A. Jokimčius svorio kategorijoje iki 92 kg nugalėjo čeką Rostislavą Habrą bei slovakus Danielių Nicą ir Ilją Starostiną.
Svoryje kovojo šeši atletai.
„Turnyras yra aukšto lygio. Į varžybas kasmet atvyksta nemažai pajėgiausių savo šalių rinktinių narių, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkų ir čempionų. Džiugu, kad kelmiškis Arnas Jokimčius savo puikiais pasirodymais patvirtina Lietuvos U20 rinktinės lyderio pozicijas. Tai jau ketvirtasis tarptautinis Arno laimėtas turnyras per du mėnesius. Kelmiškis triumfavo tarptautiniuose turnyruose „Dinaburg Cup“ Daugpilyje, „Sun City Open“ Šiauliuose, „Mūsų Viltys“ Klaipėdoje ir čia, „Olympic Hopes“ varžybose Košicėje“, – savo auklėtinio pasiekimais džiaugėsi treneris Nerijus Peleckis.
Turnyre dalyvavo 112 imtynininkų iš Čekijos, Kanados, Lietuvos, Moldovos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Švedijos, Ukrainos, Vengrijos ir Vokietijos.
Kiti Lietuvos imtynininkų rezultatai:
Aidas Šarūnas (86 kg) – 7 vieta.
Aidas Šarūnas – Maxim Deleu (Moldova), pergalė mentimis (4:0),
Aidas Šarūnas – Jakub Glotko (Slovakija), pergalė (10:0),
Aidas Šarūnas – Mark Laposa (Vengrija), pralaimėjimas (2:12),
Aidas Šarūnas – Rodion Romaschenko (Ukraina), pralaimėjimas (3:7).
Vakaris Šimoliūnas (79 kg; 21 dalyvis) – 8 vieta.
Vakaris Šimoliūnas – Patryk Huszthy (Slovakija), pergalė (10:0);
Vakaris Šimoliūnas – Jaroslav Zaremba (Slovakija), pralaimėjimas (4:14);
Vakaris Šimoliūnas – Hlib Naboka (Slovakija), pergalė (12:0);
Vakaris Šimoliūnas – Tomas Blinka (Čekija), pralaimėjimas (4:11).
Klaidas Dilda (70 kg; 15 dalyvių)11 vieta;
Klaidas Dilda – Yousef Mannai (Švedija), pralaimėjimas mentėmis (8:3),
Klaidas Dilda – Lukaš Nemergut (Slovakija), pralaimėjimas (4:7).
Nedas Leščauskas (65 kg; 15 dalyvių) – 11 vieta;
Nedas Leščauskas – Carlos Radulescu (Rumunija), pralaimėjimas (5:9),
Nedas Leščauskas – Abdulhalim Tadaev (Švedija), pralaimėjimas (0:10).
Benas Šimulis (70 kg; 15 dalyvių) – 15 vieta;
Benas Šimulis – Dominik Zavacky (Slovakija), pralaimėjimas (0:5)
Benas Šimulis – Nazar Velinskiy (Ukraina), pralaimėjimas (0:10).
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