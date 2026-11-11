Kruvinas konfliktas Abu Dabyje: Dvališvilis apkaltino Nurmagomedovą užpuolimu

Šeštadienį M. Dvališvilis turėtų dalyvauti RAF organizacijos renginyje Abu Dabyje. Imtynių kovoje jis susitiks su Marlonu Moraesu, tačiau pasirengimą pasirodymui apkartino incidentas, apie kurį sportininkas pranešė socialiniuose tinkluose. Pasak M. Dvališvilio, viešbučio vestibiulyje duodant interviu prie jo iš nugaros priėjo U. Nurmagomedovas su bičiuliais ir jį puolė. Kartvelas tvirtino, kad užpuolikų buvo apie 20. Jo teigimu, jis ir jo draugas buvo užpulti ir spardomi.
„Duodamas interviu RAF viešbučio vestibiulyje buvau su draugu, kai iš nugaros priėjo Usmanas ir jo bičiuliai bei pradėjo mus mušti. Apsauga mane laikė, o jie toliau spardė mus, kai jau gulėjome ant žemės“, – rašė M. Dvališvilis.
Vėliau pasidalytame vaizdo įraše kovotojas piktinosi, kad oponentai pasirinko netikėtą išpuolį, užuot konfliktą sprendę atvirai.
„Čia atvykome tik dviese – aš ir mano draugas, o Nurmagomedovas su savo žmonėmis prisėlino iš nugaros kaip gyvatės. Kokie jūs kovotojai? Jei norite kalbėtis ar kautis, darykime tai kaip vyrai“, – emocingai kalbėjo M. Dvališvilis.
🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili https://t.co/SGJzkQdFif— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026
🚨 Ilia Topuria just posted the footage of Usman Nurmagomedov jumping Merab Dvalishvili Holy sh*t 😳 https://t.co/TrgztXpuiWREKLAMAREKLAMA— Championship Rounds (@ChampRDS) November 11, 2026
Kartvelas taip pat pareiškė, kad incidento metu buvo ir U. Nurmagomedovo brolis Umaras. Pasak jo, užpuolikai iš anksto laukė dviejų atvykėlių ir turėjo skaitlingą palydą.
M. Dvališvilio ir Nurmagomedovų šeimos nesutarimai tęsiasi jau kurį laiką. Konfliktas ypač paaštrėjo prieš 2025 metų sausį vykusią UFC 311 kovą, kurioje kartvelas vienbalsiu teisėjų sprendimu įveikė Umarą Nurmagomedovą ir apgynė UFC čempiono diržą. Pastaraisiais mėnesiais priešprieša vėl atsinaujino.
Į incidentą sureagavo ir buvęs UFC čempionas Ilia Topuria. Jis iš pradžių pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas susidūrimas, tačiau vėliau jį pašalino. Po to I. Topuria paskelbė pareiškimą, kuriame pasmerkė užpuolikus ir tvirtino, kad U. Nurmagomedovas bei kartu buvę asmenys buvo sulaikyti.
„Ir tai tie patys žmonės, kurie drįsta kalbėti apie nuolankumą ir pagarbą? Gėda. Tikrų bailių būrys“, – rašė I. Topuria.
Kol kas nei U. Nurmagomedovas, nei Umaras viešai neatsakė į M. Dvališvilio kaltinimus.
Pats kartvelas tikino rimčiau nenukentėjęs ir patvirtino, kad šeštadienio kova su M. Moraesu tebėra numatyta.
„Man viskas gerai. Mano draugai ir šeima, nesijaudinkite – esu kovotojas. Man tai nieko nereiškia“, – sakė M. Dvališvilis.
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