Endrickas dėl klubo pravardės atsisakė vykti į „Milan“

Apie tai pranešė leidinys „Corriere dello Sport“, kurio teigimu, futbolininko religiniams įsitikinimams šis klausimas yra itin svarbus. „AC Milan“ nuo seno vadinamas „Il Diavolo“, kas išvertus iš italų kalbos reiškia „Velnias“. Šis simbolis lydi klubą nuo pat jo įkūrimo 1899 metais, o komandos talismanas taip pat vaizduoja mažą velnią. Pranešama, kad krikščioniu save laikantis Endrickas nenorėtų atstovauti klubui, kurio pravardė turi tokią religinę simboliką.
Šiuo metu realiausia Endricko karjeros tęsinio kryptimi laikoma „Roma“. Romos klubas jau anksčiau domėjosi brazilu ir siekia susitarti dėl jo nuomos su galimybe vėliau įsigyti žaidėjo kontraktą. Pranešama, kad Endrickui patraukli galimybė dirbti su treneriu Gian Piero Gasperini, o prie derybų taip pat prisideda jo tautietis Wesley, mėginantis įtikinti puolėją pasirinkti Romos ekipą.
Tuo metu Madrido „Real“ treneris Jose Mourinho nėra linkęs atsisveikinti su jaunuoju puolėju. Po pergalės prieš „Valencia“ portugalas pareiškė, kad Endrickas yra svarbus komandos ateities projektui ir nesiruošia jo lengvai paleisti. Vis dėlto pats brazilas nori gauti daugiau žaidimo laiko, todėl sausio mėnesį jo ateitis turėtų tapti viena įdomesnių perėjimų lango istorijų.
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