Edvinas Gertmonas nepraleido įvarčio Šveicarijoje, Sigitas Olberkis įsimušė į savo vartus Irake

Antroje Portugalijos lygoje vartininkas Arnas Voitinovičius atrėmė du smūgius, bet taip pat praleido du įvarčius, tačiau jo ginama Lisabonos „Benfica“ B ekipa svečiuose 3:2 palaužė „Farense“ ekipą.
Slovėnijos pirmenybėse Artemijus Tutyškinas žaidė visas rungtynes, Pijus Širvys liko ant suolo, o puolėjas Armandas Kučys žaidė nuo 73 minutės bei po kelių minučių buvo įspėtas geltona kortele. Tuo metu šių lietuvių atstovaujamas „Celje“ klubas svečiuose 2:1 palaužė „Radomlje“ klubo futbolininkus.
Latvijos lygoje paskutines sezono rungtynes sužaidė gynėjas Rolandas Baravykas. Lietuvis žaidė 73 minutes bei 36 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo ginamas „Grobina“ klubas namuose 1:2 nusileido „Liepaja“ klubui.
„Grobina“ klubas su 29 taškais finišavo aštuntoje lygos vietoje.
Irako pirmenybėse gynėjas Sigitas Olberkis žaidė visas rungtynes, bet lietuvis 50 minutę įsimušė į savo vartus ir jo ginamas „Erbil“ klubas sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Al Gharraf“ klubu.
Italijos „Serie C“ lygoje saugas Skirmantas Paukštys žaidė nuo 77 minutės, o jo atstovaujamas „Monopoli“ klubas sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Cosenza“ klubu.
Ketvirtoje Ispanijos lygoje vartininkas Ernestas Juškevičius praleido vieną įvartį, o jo ginamas „Lorca Deportiva“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Valencia“ B komanda.
Maltos „Premier“ lygoje saugas Domantas Šimkus žaidė nuo 83 minutės, o jo atstovaujamas „Marsaxlokk“ klubas sužaidė lygiosiomis 2:2 su Hamrūno „Spartans“ klubu.
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